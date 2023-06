Axel Salazar, una estrella en proceso

Axel Enrique Salazar Sánchez ha tenido un desempeño brillante este año. El chiapaneco ha ganado varios trofeos y ha sobresalido a nivel nacional, motivo por el cual fue seleccionado para representar a México en el Campeonato Mundial Escolar 2023, que se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil. A pesar de su corta edad, el artemarcialista tiene sus metas claras y sabe que esto es tan solo el inicio de todo lo que quiere lograr.

Sus inicios

Axel Salazar comenzó a practicar la disciplina del Tae Kwon Do cuando tenía cuatro años de edad. El tuxtleco comentó para “Cuarto Poder” que entrenar este deporte no estaba en sus planes, pues a pesar de que le llamaba la atención, su padre quería inscribirlo en un club de Futbol. Posteriormente, el pequeño quiso saber qué se hacía en el dojo Casta de Campeones y comenzó a investigar.

Tras muchas súplicas a sus padres, ellos por fin aceptaron y lo llevaron a su primera clase muestra, solamente para ver de qué se trataba. Esto fue determinante, ya que el niño quedó fascinado con la práctica. Actualmente lleva once años entrenando sin parar, pero para él han pasado muy rápido.

“Es una historia muy chusca. En el inicio, yo iba a ser futbolista. Mi papá miraba tanto este deporte que pensó que sería lo mejor para mí. Yo era un pequeño, simplemente aceptaba lo que me decían, pero cada que salíamos de casa yo escuchaba que dentro de un lugar había muchos gritos, habían ruidos y me llamó la atención, por lo que pedí información. Eso me trajo aquí y ahora estoy feliz de tomar la decisión correcta”, contó.

Durante todo ese recorrido ha podido competir en certámenes locales y nacionales. En ambos territorios ha conquistado campeonatos y ha sido reconocido por su buen nivel, gracias a lo cual fue llamado para ser parte de la selección nacional de México que participará en el Mundial Escolar 2023.

Prueba de fuego

Axel Enrique tendrá un verdadero reto en el mes de agosto. Des que fue notificado de su siguiente compromiso, el chiapaneco lo ha afrontado con seriedad, y acompañado de su entrenador, Walter Humberto Abarca Cabrera, director del dojo, se puso manos a la obra para aumentar sus habilidades, su resistencia y, sobre todo, la inteligencia motivacional para poder asumir el desafío.

Actualmente, su preparación consiste en un entrenamiento personalizado de dos horas. Tanto el competidor como su instructor trabajan en áreas específicas. Los días lunes se enfocan en la resistencia; martes y jueves, la fuerza, y los sábados realizan topes con atletas de diferentes escuelas para aumentar la agilidad y ponerse a prueba frente a los mejores exponentes de la región.

El taekwondoín se encuentra totalmente concentrado en la competencia, pues sabe que serán enfrentamientos muy difíciles y que será exigido como nunca antes. Sin embargo, afirma que desesperarse no es la solución y por eso mejor decidió aumentar las sesiones de preparación.

“Estoy consiente de que será algo muy complicado. Los rivales seguramente serán muy duros y tendré que esforzarme como nunca antes. Sin embargo, no tendría por qué temer, es una oportunidad muy bonita. Es algo que siempre he querido, por lo que decidí ocuparme en vez de preocuparme. Quiero hacer un buen papel en Brasil”, expresó.

La importancia de la familia

Enrique Salazar Méndez, su padre, y Yanci Karina Sánchez, su mamá, están orgullosos de que Axel vaya al mundial representando a Chiapas, y mencionan que no solo se ha destacado en el deporte sino también en sus estudios, ya que ha sido de los mejores promedios en la Secundaria del Estado.

Los dos hermanos del atleta también han sido pilares para él, puesto que con uno de ellos comparte la pasión del Tae Kwon Do, mientras que con el otro puede platicar de cualquier tema. Esto es clave para su desempeño, pues es consciente de que la habilidad no lo hace todo y que el apoyo que obtiene de ellos en cada una de las competencias es la gasolina que lo impulsa a vencer a sus adversarios.

Aunque quizá no pueda tenerlos a todos en el Campeonato Mundial Escolar, afirmó que estarán presentes de manera simbólica y buscará que tanto ellos como todo el estado puedan estar orgullosos de su próxima participación.