Aexa, obligado a ganar en casa

Con un solitario gol, Tuzos Tapachula se llevó el triunfo en la gran final de ida en la Liga del Sureste MX categoría cuarta división. Aexa afrontará el juego de vuelta en su casa y con su gente, pero debido al resultado anterior, está a obligado a anotar uno más que sus rivales para no perder el título. El enfrentamiento por el campeonato se llevará a cabo el próximo sábado en Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Los primeros 90 minutos se disputaron en el estadio Olímpico de Tapachula. Los del Soconusco abarrotaron el inmueble para que la presión hacia los rivales fuera mayor. Esto se vio reflejado en los momentos iniciales del cotejo, pues Aexa no podía mantener el balón en sus pies y los locales buscaron el gol lo más pronto posible.

A pesar de tener más la pelota, Tuzos no fue efectivo. Los intentos se iban por encima del arco o bien eran detenidos por el guardameta, quien impidió más de una anotación de sus oponentes. Fue hasta el minuto 30 cuando Luis Díaz se encontró la de gajos muy cerca de la portería; el artillero no dudó y con un disparo cruzado logró sumar el 1-0 a favor de los suyos.

Después del tanto recibido, los dirigidos por Alberto Cañaveral despertaron y comenzaron a dar muestras de Futbol en territorio enemigo. Gracias a esto, el compromiso se niveló y hubo más jugadas de peligro que sorprendieron a los espectadores. Para la mala fortuna de ambos clubes, no se registraron más goles y se fueron al descanso con el mismo marcador.

Para la parte complementaria las cosas no cambiaron mucho. Aexa y Tuzos se volcaron hacia el frente y ambos tuvieron las mismas ocasiones a su favor, pero por distintas situaciones la pelota no quiso entrar de nueva cuenta y el tablero no se movió. El espectáculo concluyó con la mínima diferencia a favor de Tapachula, que viajará el próximo sábado a la capital del estado, en busca de aumentar o mantener esa ventaja y quedarse con el campeonato.

Los de Tuxtla Gutiérrez, por otro lado, se encuentran obligados a sumar como mínimo una diana si es que quieren coronarse. Por ser el juego final, en caso de un empate global se disputarían dos tiempos extras de 15 minutos, y si la igualdad continúa, el nuevo monarca se definirá por medio de la tanda de penales.

Al ser la última etapa, se contará con la presencia de cuatro árbitros para evitar cualquier situación indebida y que ambos planteles puedan sentirse cómodos en cuanto a la aplicación del reglamento. La entrada será completamente gratuita para todos aquellos que quieren asistir para apoyar a su cuadro favorito.