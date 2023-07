Halcones remonta y es campeón

La primera edición del Torneo de papás concluyó con el pie derecho y la final no dejó nada que desear, pues fue un evento que reunió a más de un centenar de personas. Halcones se quedó con el triunfo y el título al derrotar a Kachabachitaz con un marcador de 6-2 en la cancha de Ultra Sports. La próxima edición comenzará muy pronto, pues ya existen más de 18 planteles registrados para la siguiente campaña.

Antes de arrancar las acciones se llevó a cabo una emotiva presentación de los planteles. Cada jugador salió acompañado de su hijo, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de esta campaña, pues el certamen se hizo con la intención de que los padres de los pequeños que juegan en la liga también tuvieran actividad y pasaran un rato agradable.

Fueron los de la Shanká quienes se adelantaron en los primeros minutos del duelo. Gracias a una perfecta combinación en el mediocampo, el delantero Juan Solórzano apareció completamente solo frente al arco y de manera inmediata sacó un potente disparo que venció al guardameta de Halcones. Fue así como se adelantaron 1-0.

Sin poder darles un respiro a sus rivales, los hasta ese momento vencedores se volcaron nuevamente hacia al frente y en cuestión de minutos la alegría volvió con un grito de gol. Juan “El Abuelo” Bautista realizó una carrera por la banda derecha y les ganó la espalda a los defensores. Con un tiro cruzado marcó el 2-0 a favor de Kachabachitaz.

Con ese marcador se fueron al descanso y todo parecía indicar que las aves no despertarían, ya que no daban muestras de querer remontar. Para la parte complementaria todo cambió. Los contrincantes empezaron a activarse y, tras una anotación de Marco Antonio Gutiérrez, quien aún no lo sabía pero ahí comenzó la fiesta goleadora que les daría el campeonato a los suyos.

Con el 2-1, Halcones comenzó a atacar más y vivió sus mejores momentos del cotejo. El mismo Marco Antonio marcó otras dos dianas para revertir el resultado y poner el 3-2. Poco a poco Kachabachitaz comenzó a entrar en desesperación y los reclamos entre ellos no se hicieron esperar. Esta situación pesó de más como grupo y comenzaron a cometer errores que no tuvieron a lo largo de la campaña.

Luis Mancilla clavó el 4-2 con el que las esperanzas de los oponentes terminaron. De nueva cuenta apareció Antonio Gutiérrez con dos goles más para terminar de sepultar a los finalistas por 6-2 y así quedarse con la máxima gloria de la campaña.