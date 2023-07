Aexa arranca la final en casa

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Tras varias semanas de suspensión por el polémico caso que se vivió en la semifinal, este fin de semana arrancará la gran final de la Liga del Sureste MX en su tercera división. Cafetaleros y Aexa protagonizarán el duelo por el campeonato, en Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

A partir de las 12:00 horas de este sábado, la pelota rodará en CU. Los dos planteles vieron muy cerca la eliminación por distintos factores; sin embargo, luego de varias semanas de apelación se definió que ambos clubes accederían a la última fase, que se disputará en la capital chiapaneca.

Los dirigidos por Alberto Cañaveral se estacionaron en la segunda posición, mientras que sus oponentes nunca perdieron el liderato. Es por ello que los primeros 90 minutos se jugarán en la casa de los transportistas. Cabe señalar que en el último partido que se efectuó en dicho lugar, los locales cayeron con marcador de 3-1, por lo que será necesario darle vuelta a la página lo mas rápido posible.

Gracias a estos resultados y a lo realizado en la campaña regular, Cafetaleros de Chiapas es el máximo favorito para levantar el título de la tercera división en la Liga del Sureste MX. Además, tiene entre sus filas al mediocampista Leonardo Cancino, una joven promesa que ha brillado en la competición y que gracias a su nivel se ha convertido en pieza fundamental para el cuadro de Jalil Fuentes.

Es importante destacar que la posición en la tabla general ya no tendrá ningún valor en el marcador. En caso de empate, habrá tiempos extras, y si persiste la paridad, el duelo se definirá por medio de penales. El compromiso será a puerta abierta para que toda la afición acuda a apoyar a sus equipos.