El destino de la portería, una incógnita

En la Copa Sky ha comenzado la prueba de Óscar Jiménez como portero titular del América, luego de la salida de Guillermo Ochoa al futbol de Europa. Y el mexicano ya tuvo su primer tache. El guardameta falló en uno de los dos goles con los que Pumas derrotó a las Águilas en Ciudad Universitaria y de inmediato comenzó el debate si él puede ser el arquero titular.

Fernando Ortiz, en conferencia de prensa, respaldó al meta mexicano pero señaló que la posibilidad de que llegue otro arquero no depende precisamente de él. “En cuanto a la portería, es un tema que ve la directiva. Hoy Óscar compite con Ángel (Malagón, recién llegado de Necaxa) por un lugar, y si hay otra cosa, es tema de la directiva. En lo personal yo estoy conforme. Luego la directiva tendrá que ver. Si se llega a sumar o no, es otro tema para afrontar”, declaró el técnico argentino. Sobre el tema de salidas o refuerzos de cara al torneo Clausura 2023, el “Tano” Ortiz considera que todo puede pasar, mientras no se cierren los registros.

“Estoy conforme, pero hasta que el libro de inscripciones no se cierre, no se sabe lo que pueda pasar. La directiva sabe lo que yo quiero. Ya ellos sabrán qué hacer y qué no. Si bien Miguel (Layún) renovó y Emilio (Lara) está con un problema de salud de una costilla que se lesionó, la directiva sabrá qué hacer”, concluyó.