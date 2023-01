Necaxa, a enmendar el camino ante Cruz Azul

La llegada de Andrés Lillini al Necaxa ilusionó a los aficionados, pero al transcurrir dos fechas del Clausura 2023, esa esperanza se ha vuelto preocupación, pues solo han acumulado derrotas, por lo que el duelo de este sábado ante el Cruz Azul es vital para enderezar la nave.

Aunque la Máquina viene de perder en casa ante el Monterrey (2-3), no pinta como un rival a modo, pues Raúl “Potro” Gutiérrez ha dado forma a un equipo que por su exigencia siempre vive bajo presión. El encuentro puede significar el repunte de cualquiera de los dos, ya que viendo cómo van las cosas, hasta el empate es bueno.

Más allá de que el Necaxa esté celebrando su centenario, Lillini fue traído para tener resultados positivos, no para un proyecto a largo plazo, porque aunque no haya presión mediática como en otros cuadros, no pueden darse el lujo de hundirse en la porcentual y resignarse a no jugar la Liguilla.

El Cruz Azul, por su parte, siempre está metido en problemas por una u otra razón; cuando no son los malos resultados, son los temas de pantalón largo.