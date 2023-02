Tom Brady anuncia su retiro definitivo

Cuando se especulaba que su futuro podría estar en los 49ers de San Francisco, equipo del que era fan en su infancia, Tom Brady ha anunciado su retiro definitivo, a los 45 años de edad. A través de un video en sus cuentas de redes sociales, el siete veces ganador del Super Bowl informó que se va de los emparrillados.

“Solo tienes un anuncio de retiro de forma emocionante y ya lo usé el año pasado, así es que me retiro de forma definitiva. Conozco este proceso y sé lo que significa”, aseguró. “Quiero agradecer a toda la gente que me apoyó y me dio tanto amor durante todos estos años. Ami familia, a mis amigos y a toda la gente que estuvo cerca de mí”.

Brady es el único jugador que ha ganado siete veces el Super Bowl, seis de estas fueron con los Patriots de Nueva Inglaterra y una con los Buccaneers de Tampa Bay. De hecho, él ha conquistado más veces el trofeo Vince Lombardi que cualquier franquicia. Los propios Patriots y los Steelers de Pittsburgh son las que más tienen, con seis.

Hace un año, tras el final de la campaña 2021, anunció que se retiraba, pero algunas semanas después se retractó y volvió para cumplir el año de contrato que le restaba con Tampa Bay. Además de los títulos, Brady puede presumir de haber sido el Jugador Más Valioso del Super Bowl en cinco ocasiones, tres veces el de la NFL y en seis ocasiones fue nombrado parte del equipo All Pro

Además, posee el récord de más victorias en la historia de la liga y el de más pases de anotación (737), y es el único “quarterback” que ha rebasado las 100 mil yardas por aire. Jugó 23 temporadas en la NFL 20 con los Patriots y tres con los Buccaneers.

Fue seleccionado en la sexta ronda del Draft de 2000, con el “pick” 199. Pese a eso, su historia es la más ganadora de la NFL.