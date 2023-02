Rayados recibe al Toluca para pelear el liderato

Para cerrar la jornada 5 del Clausura 2023, los Rayados de Monterrey reciben a los Diablos Rojos del Toluca, para disputar un duelo que puede significar para la Pandilla el mantenerse en la pelea por el liderato general ante Pachuca o rezagarse en la carrera.

El estadio BBVA será testigo este domingo a las 19:10 horas del encuentro entre del segundo y el décimo lugar del campeonato. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich han sido sólidos en su arranque de campeonato, haciendo gala de las grandes individuales con que cuentan.

Solo un partido pérdido

Si bien no han brillado en su estilo de juego, la calidad de su plantel se ha hecho latente para ser efectivos y dar golpes certeros en el marcador cuando deben hacerlo. De cuatro partidos, han ganado tres y perdido solo uno. Cayeron por la mínima en la jornada inaugural ante Chivas, pese a haber dominado el encuentro, y de ahí en adelante solo cosecharon triunfos: 3-2 en visita al Cruz Azul, 3-1 recibiendo al San Luis y 2-1 en visita al Puebla.

Ahora buscan su cuarto triunfo consecutivo para no rezagarse en la pelea por el liderato ante Pachuca, que también tiene 9 puntos, pero su mejor diferencia de goles los ubica como punteros. Por su parte, los Diablos aún no terminan por consolidarse. Si bien no han sufrido derrota aún, registran tres empates y un solo triunfo.