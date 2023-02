Scarlett Camberos sufre acoso

Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil, está siendo acosada por quien fuera su novio. La goleadora de las Águilas dio a conocer la información a través de redes sociales.

Primero, reveló por medio del Twitter de su padre, Jorge Camberos, que su cuenta había sido tomada por otra persona. “¡Aviso! Las redes sociales de Scarlett fueron ‘hackeadas’ por el enfermito que la ha estado acosando. Por favor no le sigan su juego y su rollo”, informó el papá de la futbolista.

El joven tomó las cuentas de la americanista para publicar fotografías juntos, cambió su biografía y compartió otro tipo de contenidos. Durante el tiempo en que se apropió de las redes, el joven pedía no caer en estafas y afirmaba que sí era la cuenta de Scarlett.

Ya recuperadas sus cuentas, Camberos recordó el sufrimiento que ha vivido gracias, pues desde que terminó su relación sentimental, el sujeto la ha acosado, siguiéndola y amenazándola. “Buen día, este es el responsable del ‘hackeo’ que sufrí en mis redes. Hace un año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho. Decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredía a golpes en el cuello o estómago. Ya no me voy a callar”, escribió en su Twitter.

El presunto agresor se llama Andrés y la propia Scarlett compartió el rostro del joven para que sus seguidores lo tengan identificado y no se dejen llevar por lo que él está haciendo. Camberos señaló que él la amenazó y por eso decidió terminar su noviazgo: “Andy me decía que, si yo decidía terminarlo, me iba arrepentir. En el departamento, una vez me apretó el cuello, todo porque vio que me llegó un mensaje con un corazón y me dijo que una más y me metía unos puñetazos”. Acabó su noviazgo, pero el problema sigue.