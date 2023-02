Tigres y Atlas, a reencontrarse con el triunfo

Los Zorros del Atlas reciben a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el estadio Jalisco, como parte de la jornada 8 del Clausura 2023.

Aún con el partido de la fecha 7 pendiente (y que se disputará el próximo miércoles 22 de febrero), los Rojinegros buscarán su segunda victoria del torneo, luego de un arranque tibio que los mantiene en la posición 13 de la tabla general al sumar 7 puntos, resultado de un triunfo, cuatro empates y una derrota.

Tras su más reciente descalabro frente al Monterrey, el técnico del equipo tapatío, Benjamín Mora, comentó que tratarán de replicar con más frecuencia el ritmo del partido y, a pesar de que el resultado fue adverso.

“Fue uno de los primeros tiempos que más me han gustado, con personalidad, agallas para intentar. Eso rescato. Esto se gana con goles y si no sumamos, en realidad no nos vamos contentos, no nos vamos satisfechos. Tenemos que dar ese salto de calidad en la sumatoria de puntos, que nos lleve al lugar que queremos. Tenemos que seguir esforzándonos para corregir los errores”, indicó.

Para buena suerte de los Zorros, el goleador de Tigres, André-Pierre Gignac, está lesionado por lo que no disputará el encuentro de este sábado en el Jalisco. Por su parte, los Tigres siguen colocados como uno de los mejores equipos del torneo y suman 15 unidades resultado de cuatro victorias, tres empates y ninguna derrota y, al igual que las Águilas, se mantienen como invictos dentro del torneo.