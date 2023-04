Adolfo “El Bofo” Bautista ataca al Atlas

La semana de clásico tapatío en Jalisco se vive distinta a las demás. Convivir con el vecino, el compañero de trabajo o incluso familiares y amigos que son aficionados del otro equipo de la ciudad es parte del sabor especial que tiene este partido entre Atlas y Chivas. Por si no fuera suficiente el nerviosismo previo, Adolfo “Bofo” Bautista encendió la polémica con un mensaje directo para la escuadra rojinegra.

Mediante una conversación con “Mediotiempo”, la figura del campeonato de Liga MX en 2006 con el Rebaño confesó que los clásicos que realmente lo motivaban eran aquellos contra el América, menospreciando los que le tocó contra la Academia, que en ese entonces vivía una realidad muy distinta a la de hoy en día, lejana a los bicampeonatos y participaciones internacionales.

“Contra Atlas no festejaba los goles, pero con América sí se vivía intensamente. Lo más importante es que lo disfrute el jugador, porque son pocos los clásicos que podrán llegar a jugar, porque no los tienen asegurados por 5 o 6 años. A lo mejor pueden jugar 1 o 2, pero que los jueguen con esa intensidad y que los ganen… Atlas es un equipo que, en lo personal, se me hace insignificante, y festejarles un gol no se me hacía atractivo”, sentenció Bautista.