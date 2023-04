Cruz Azul sin obligación de vencer a Chivas

Ferretti manifestó que todos se matan en el entrenamiento, son entregados y comprometidos, por lo que todos reciben la misma oportunidad. Agencias

Nadie dijo que sería un cierre fácil de torneo. De hecho, sería difícil para Cruz Azul al enfrentar al América, Chivas y Santos Laguna.

Tras la derrota ante Las Águilas 1-3 en el Estadio Azteca, Ricardo “Tuca” Ferretti y sus dirigidos están conscientes que los últimos dos compromisos los deben jugar como si fueran una final, si quieren jugar en casa el repechaje. Lo que sí reconoció el estratega Celeste, es que sus jugadores deben elevar su nivel individual y colectivo.

“Obligados ni los zapatos. Nosotros tenemos que buscar lo mejor para enfrentar a cualquier equipo. No porque sea Chivas. El equipo que sea hay una dedicación, hay una entrega, un profesionalismo. Tenemos para aumentar este nivel. Yo veo ciertos equipos, tal vez un equipo como el América mismo, sus jugadores juegan a un nivel muy alto, individual y colectivamente”, detalló el estratega brasileño.

Y agregó: “Es una combinación de trabajo, de cuerpo técnico, con la calidad de los jugadores, del talento. Tampoco vas a sacar agua de una piedra, no eres Cristo, ni Jesús. Con Trabajo y dedicación vamos a lograr que este nivel aumente. Nosotros tenemos un margen muy grande para aumentar, tenemos que hacerlo. Si queremos aspirar a algo, se tiene que hacer, de otra forma, estará muy complicado”.

Respecto al bajo nivel que han mostrado algunos elementos de Cruz Azul, Ferretti manifestó que todos se matan en el entrenamiento, son entregados y comprometidos, por lo que todos reciben la misma oportunidad.

“Si yo viera en los entrenamientos un ‘valemadrismo’, tomaría providencia en las cosas, pero no es así. Si el propio jugador sabe que debe de rendir más, debería de tenerte medio tranquilo porque lo están buscando, no es que no lo quieran”, puntualizó el “Tuca”.