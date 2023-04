Quiero estar en la selección: Erik Lira

Lira indicó que todo “es un rumor” y que ahorita solo piensa en Cruz Azul, luego de las especulaciones sobre su posible partida al Futbol europeo. Agencias

Quedar fuera de la lista de Qatar 2022 fue un duro golpe para Erik Lira. A pesar de eso, el centrocampista de Cruz Azul confía en que tarde o temprano pasará. “Quiero estar en la selección. Yo siempre digo, si un jugador no quiere estar en la selección, no tendría que jugar Futbol. No hay nada más digno que representar a tu país. Yo estoy enfocado en Cruz Azul, quiero que este esté bien y si nos va a todos bien acá, nos va bien en lo individual”, expresó Lira en conferencia de prensa.

Hasta el momento, asegura que no ha recibido una llamada de Diego Cocca, pero insistió en que el proceso es largo y que peleará hasta el final. “No he recibido ningún tipo de contacto, no pasa nada, no me afecta, la verdad, lo he dicho no van a estar los que van a llamar la primera vez el proceso es largo, hay que pelear, y estoy concentrado”, aseveró.

Erik Lira reconoce que para llegar a selección mexicana y jugar en el Viejo Continente, debe mejorar en varios aspectos. “¿Qué me hace falta por mejorar? Muchas cosas. Siempre hay que estar a disposición, y más ahora que el Futbol no solamente es lo que haces dentro de la cancha. Ahorra tienes que estar a tope en todo. Tienes que seguir trabajando y no conformarte”, declaró.

Sobre su posible partida al Futbol europeo, Lira indicó que todo “es un rumor” y que lo único en lo que piensa ahorita es Cruz Azul. “No sé de ningún rumor. A mí no me han dicho nada, yo estoy muy enfocado acá. Lo único que quiero es que Cruz Azul esté bien”, finalizó el jugador de la Máquina.