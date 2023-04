Pumas, por una victoria más; sigue el América

Pumas cuesta arriba. De cuatro finales a ganado dos, tras la llegada de Antonio Mohamed los felinos han sumado seis unidades que los meten en la pelea por estar en la repesca, este sábado visitan la casa de su acérrimo rival, el estadio Azteca, donde buscarán cortar las alas al América.

De las cuatro finales será la más difícil al momento, vienen de menos a más, iniciaron venciendo a San Luis (3-1) en la segunda doblegaron a los Diablos con el mismo marcador hoy enfrentan a las Águilas su odiado rival que se presenta como amplió favorito.

El jugador de Pumas, Cesar Huerta reconoció que de ganar lo disfrutaran al doble porque vencen a un candidato al título, además de estar en puestos de repechaje.

“Los clásicos son importantes por la historia, la responsabilidad y lo que nos jugamos nosotros. Es un partido muy importante por lo que nos jugamos; estas victorias se disfrutan el doble”, declaró el atacante.

Pumas salta al campo del estadio Azteca ubicado en la posición doceava con 17 unidades, por lo que para seguir escalando y asegurar un lugar el la repesca es jugar como si fueran finales reconoció Huerta: “Me partiré el alma, porque es lo menos que se merece esta institución. Como dijo Mohamed: ¿Por qué no ilusionarnos?”.

Por su parte, las Águilas del América se preparan para seguir siendo odiados por los felinos en su último clásico del Clausura 2023, los quieren dejar sin posibilidades de entrar al repechaje del torneo. El uruguayo Federico Viñas, delantero azulcrema, declaró en conferencia de prensa que buscarán sumar los tres puntos ante Pumas y evitar que se clasifiquen.

“Nos motiva, porque es un clásico. Sabemos el partido que es, la institución que representamos y trataremos de hacer nuestro juego, de sacar los tres puntos que es lo que queremos. Ya tenemos antecedentes en Liguilla, se hace muy difícil y es un equipo competitivo. Trataremos de hacer nuestro juego, ganar y que no clasifiquen”, declaró.

Aunque señaló que enfrentar a los del Pedregal es un encuentro complicado. “Me parece que el clásico capitalino representa un poco más por la afición de Pumas, que tiene mucha garra. Es uno de los partidos más complicados, son muy aguerridos y se hace muy lindo espectáculo para la gente. Representa más el América-Pumas”, explicó Viñas.

El cuadro de las Águilas evitará ser sorprendido, para no poner en peligro el entrar de forma directa a la Liguilla. De ser derrotado, Toluca, Chivas, León y los Tuzos pueden superarlo en la tabla general si ganan sus respectivos duelos.

Henry Martín, en duda

América está en busca de cerrar otro torneo ganando sus tres clásicos, pero esta misión podría tornarse complicada sin su goleador Henry Martín. Fernando Ortiz, técnico de las Águilas, confirmó que el delantero mexicano se encuentra en duda para enfrentar este sábado a los Pumas en el estadio Azteca.

“Henry (Martín) ha trabajado los días que lo hemos exigido, ha respondido muy bien, ha tenido un tratamiento excelente de los médicos. No he decidido si juega, no me gusta apresurar a los jugadores cuando tienen una situación muscular”, declaró el “Tano” en conferencia de prensa.

Con 13 anotaciones, Henry Martín está en busca de su primer título de goleo, pero ni esa situación haría que Fernando Ortiz cambie de parecer si “La Bomba” no llega en óptimas condiciones.