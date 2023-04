Ángel Reyna, ese jugador que maravilló a muchos, pero que dio más dolores de cabeza por su temperamento caliente, se está preparando como entrenador y quiere tener una prueba en la primera división de la Liga MX, principalmente en el América, el equipo de sus amores. Y así, como quiere estar en las Águilas, señaló a qué escuadra nunca dirigiría.

“Sí, voy a dirigir al América. Te diría a todos los equipos donde jugué, menos a Pumas, pero sí me va a encantar regresar al club, mi casa. Así como un día me tuve que ir para buscar un mejor futuro y luego regresar y ganarme ese lugar en el club, ahora voy a regresar como técnico y también a aportarle todo lo que me aportó el club y todo lo que me dejó el Futbol también regresarlo”, expresó el exfutbolista a TUDN.

Reyna dio a entender cómo sería su temperamento como DT. “El ganador, el de carácter, ese mismo, el de siempre. Yo creo que los jugadores son siempre los que te representan dentro de la cacha en un partido”, finalizó.