Aguirre revela por qué no llegó al América

Tras la renuncia de Fernando Ortiz al quedar eliminado en semifinales del torneo Clausura 2023, el América se quedó durante casi 30 días sin director técnico.

La directiva encabezada por Santiago Baños comenzó la misión de conseguir nuevo estratega y entre los candidatos de su lista se encontraba Javier Aguirre, el experimentado técnico del Mallorca. Sin embargo, las negociaciones no progresaron y el mismo “Vasco” ha explicado por qué no llegaron a un acuerdo.

“Con el América fue un contacto con mi representante y resulta que ellos, entiendo, querían entrevistar a tres o cuatro y yo debía tomar una decisión porque tenía el contacto de Mallorca en la mesa”, declaró.

Aguirre enfatizó que, a su edad y experiencia, no está para realizar “castings”, ya que todos en México lo conocen. “Yo le dije a Jorge (Berlanga, su representante), si realmente quiere América, podemos hablarlo, pero me dijo que no, que quieren hacer ‘casting’. Es difícil hacer ‘casting’, a ver si caigo bien o mal… Yo creo que ya no estoy en edad”, apuntó.

“Somos pocos y nos conocemos demasiado. Ya saben quién soy, cómo soy, entonces creo que la entrevista sobraba, ¿no? Sobraba, creo yo… Pero tan amigos como siempre”, agregó el extécnico de Rayados de Monterrey.