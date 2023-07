La Máquina busca su primer triunfo

El Cruz Azul de Ricardo Ferretti arrancó con el pie izquierdo el Apertura 2023: fue a caer 2-0 en visita al Atlas, demostrando poco Futbol en el estadio Jalisco en la fecha inaugural del campeonato.

En su primer juego en casa, el estadio Azteca, hará los honores a un Toluca que también pretende sus primeras tres unidades. El mismo técnico celeste reconoció en conferencia de prensa que los Zorros fueron superiores al final de los noventa minutos y que el marcador fue justo al final de las acciones.

“Perder nos deja inconformes, el estado anímico no es ideal, pero bueno, se intentó, se busco. Yo creo que hasta cuando iba 1-0 el juego era más o menos parejo, pero ya después del 2-0 el Atlas sí nos superó ampliamente. El resultado yo creo que es justo, porque yo creo que lo hicieron mejor que nosotros y ese es el balance de la primera jornada: 0 puntos de 3 posibles”, explicó en conferencia de prensa en la semana.

Por su parte, Toluca tampoco brilló en su debut, tras un juego muy discreto ante el Necaxa en el estadio Nemesio Díez, donde no pudieron hacer valer su condición de local. Por ello, el técnico del cuadro de los Diablos, Ignacio Ambriz, reconoció que les falta bastante trabajo.

“Qué más quisiera uno que empezar en casa, la primera jornada, y ganar. En funcionamiento no me gustó la primera parte, estábamos muy chatos, sin coordinación. El segundo tiempo con los cambios que hicimos buscando tener gente abierta jugamos un poco mejor. Tuvimos dos de gol que no pudimos concretar, pero también entender que es la primer jornada y hemos hecho un recambio en el equipo”, afirmó el técnico del Toluca, luego del 0-0 ante los Rayos.

El duelo arranca a las 17:50 de este sábado en el estadio Azteca y podrá verse por medio de TUDN.