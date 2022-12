¡Se acabo!; dice adiós luego del fracaso

Gerardo Martino asume el fracaso de la selección mexicana y no encuentra motivos para seguir como técnico tras la eliminación en fase de grupos del Mundial de Qatar, por lo que su salida es un hecho.

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos”, expresó el estratega en conferencia de prensa, la última como entrenador del Tricolor y a la que tardó más de una hora en acudir.

“Como responsable de esto que provoca mucha tristeza lo que único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso, hacía siete u ocho mundiales que no se producía”, agregó. “No hay algún motivo que ahora me haga pensar que el futuro debería de ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer”.

Pasaron 44 años para que México quedara eliminado nuevamente en fase de grupos de un mundial. Desde 1994 acudía ininterrumpidamente a octavos. “Podría decirse de no haber sostenido el ritmo y la forma de partido del primer tiempo de Polonia en el segundo, en ese partido jugamos un primer tiempo de superioridad y no la pudimos sostener, si bien no sufrimos en el segundo tiempo más allá del penal, no la pudimos sostener y a lo mejor ameritaba otro tipo de modificación”, considera. “Se me ocurre que ante Argentina estando cero a cero podríamos haber modificado el sistema táctico y enfrentar el segundo tiempo con nuestras formas habituales”.

Descarta injerencias en su proceso después del fracaso de la Selección Mexicana, Gerardo Martino no repartió culpas y dijo que nunca alguien metió mano en su proceso. “Todo lo que pueda decirse de esa interferencia tantas veces comentada en años anteriores gracias a Dios no lo he sufrido en absoluto, si lo quisiera poner como una excusa de este fracaso, estaría mintiendo”, declaró.