Álvaro López es homenajeado

Alrededor de 300 alumnos de Tae Kwon Do de diferentes categorías y de varios municipios de Chiapas participaron en el Festival Interescuelas, en memoria del profesor Pedro Álvaro López, realizado en San Cristóbal de Las Casas, bajo la organización de Moo Duk Kwan San Cristóbal.

La actual responsable de la mencionada escuela, Shirley Ivonne Coello García, compañera de vida de Pedro Álvaro López, explicó que asistieron estudiantes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Ocozocoautla, entre otros municipios.

“Fue un evento interescuelas en el que nos juntamos todas las escuelas hermanas e hicimos un festival, un encuentro amistoso entre nuestros alumnos, en memoria del profesor Pedro Álvaro López, formador de muchas generaciones”, refirió.

Entre los invitados al emotivo acto estuvo el maestro Fidel Alfonso León Castillejos, pionero del Tae Kwon Do en San Cristóbal, pues fundó la primera academia de esta disciplina, el 21 de noviembre de 1974, y con él se formó en las Artes Marciales el profesor Pedro Álvaro.

“Llegué para estudiar en la escuela de derecho en 1974, y en el local que teníamos en la calle Ejército Nacional conocí al maestro Pedro, que ahí inició su formación. Luego emigré de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez para continuar mi carrera profesional, pero nunca dejé de hacer Tae Kwon Do, hasta la fecha. La vida me llevó a estudiar otras artes, pero lo que se siembra en el corazón ahí queda. Espero que el maestro Pedro esté contento donde esté”, expresó.

En entrevista, comentó que antes de él estaba Javier Ruiz, cinta azul, que “intentó formar la escuela, pero no cuajó. Llegué yo y empezamos un 21 de noviembre de 1974. Oficialmente, yo fundé la primera escuela y cuando me fui a Tuxtla Gutiérrez se la dejé a Pedro, a quien agarré desde pequeño. Cuando recién llegó, era mi secretario, el que me ayudaba a administrar y le fui enseñando. Era el que merecía tener la escuela, por su entusiasmo, esfuerzo, lealtad. A él le quedó el legado de Moo Duk Kwan San Cristóbal, y ahora que falleció, lo tiene su esposa Shirley Ivonne Coello”.

Agregó que “el reconocimiento se lo merece por su esfuerzo, y qué bueno que estoy con vida y vengo a ver cómo creció lo que se hizo en 1974. Todos los que son maestros ahora fueron mis alumnos. En aquella época era muy difícil porque la población de San Cristóbal no conocía el arte marcial, solo por el cine, y nos llegaban a retar. Pedro ganó muchos campeonatos, pero la enfermedad se lo llevó”.

De 69 años y precursor del Tae Kwon Do universitario, León Castillejos es ahora director del Dojo León, en Tuxtla Gutiérrez. “Seguimos haciendo un Tae Kwon Do más independiente. Hace 53 años empecé y sigo entrenando”, añadió.

También asistió al acto como invitada Nancy Olivia Alegría Incháutegui, la primera mujer de Chiapas que obtuvo la cinta negra en Tae Kwon Do, y al igual que Pedro Álvaro y Jorge Alberto Ruiz Cacho, fue alumna de León Castillejos cuando inició la escuela en San Cristóbal.

Al ser entrevistada, indicó que por motivos de salud ha dejado de practicar este deporte, el cual considera una disciplina sana, increíble, que forma seres humanos que se respetan a sí mismos y respetan a todos.

Como representante de la Universidad Autónoma de Chiapas asistió Mariano Villatoro, director de Extensión Universitaria en San Cristóbal. Ivonne Coello García comentó que “el Tae Kwon Do se está llevando a cabo en las diferentes facultades de la Unach. Trabajamos en conjunto con esta casa de estudios para que lo chicos hagan un deporte, algo diferente, buscando la salud y un mejor complemento para ellos”.