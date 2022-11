Arrancan las acciones en el Torneo de Copa

Las oncenas de Titán FC y Panteras de Seguridad Pública ponen en marcha el Torneo de Copa de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, en partido de la Segunda División a celebrarse este sábado —18 horas— en el campo 3 de Caña Hueca.

Tras celebrar su jornada de duelos pendientes en el campeonato de liga, los equipos en contienda ahora se enfocan en la otra modalidad del certamen.

En la Segunda División se miden en la sesión sabatina las escuadras del Colo Colo FC y Escálibur FC, en juego pactado para las 20 horas, en el campo 2 del mismo parque recreativo y a la misma hora, pero en el campo uno, Real Santa Ana le hará los honores al Deportivo Ruah.

Las acciones de la categoría de plata cierran el domingo, con doble cartelera en el campo 3 de Caña Hueca a partir de las 16 horas, con los encuentros entre Leones Negros y Gladiadores FC, además del Deportivo Guerra contra Tuxtla FC.

En lo que respecta a la Primera División, Deportivo Coestrach medirá fuerzas con el Grand City FC, el sábado a las 20 horas en el campo 1 de Caña Hueca.

En tanto que el cierre de la primera fecha del Torneo de Copa, se jugará la tradicional triple cartelera dominical en el campo 1, con los partidos: Deportivo San Francisco vs DC United (12 horas); Tilapirrika FC vs Clandestino FC (14 horas) y Deportivo 3 Hermanos vs Plásticos Pablín (18 horas).

Torneo de Liga

En lo que respecta a la jornada de duelos pendiente del campeonato de liga, en la Primera División se dieron los siguientes resultados: Dream Team 4-1 Deportivo San Francisco; Clandestinos FC 2-1 DC United; Tilapirrika FC 2-4 Deportivo Coestrach y; Deportivo 3 Hermanos 9-2 Plásticos Pablín.

Por su parte, en la Segunda División los resultados de los juegos aplazados fueron: Deportivo Ruah 4-1 Escálibur FC; Titán FC 5-5 Panteras SP; Deportivo Guerra 9-6 Real Sociedad Jr y; Colo Colo FC 1-3 Tuxtla FC.