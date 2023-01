“Tello” Jiménez aspira al título de goleo

Emular el título de goleo que con la camiseta de Cafetaleros consiguieron jugadores como Yahir Delgadillo, Diego Gama y Klinsman Calderón es el objetivo del atacante tapatío Eleuterio Jiménez Contreras.

El delantero de 25 años de edad, originario de Ciudad Guzmán, Jalisco, arribó a las filas del once “aromático” como el refuerzo estelar para el ataque, tras la partida del colombiano Calderón (a Dorados de Sinaloa), y en su primer partido del Clausura 2023 ya facturó un tanto para la causa chiapaneca.

“Lo único que quiero es trascender y ayudar al equipo con goles, con asistencias, con el esfuerzo”, apuntó el playera 9 de los chiapanecos, y agregó que cuenta con la confianza del entrenador.

“Agradezco mucho a Jesse (Palacios), que es una gran persona. Me abrió las puertas para venir para acá. Me siento muy contento porque me arroparon muy bien, me sentí como en casa desde el primer día y eso habla mucho de la gente que trabaja en esta institución. Me siento muy contento de haber llegado aquí y con mucha confianza por el primer gol que cayó”, añadió.

Sobre la posibilidad de igualar lo hecho por Delgadillo, Gama y Calderón, que consiguieron el Trofeo Hugo Sánchez para el campeón de goleo de la Liga Premier, reconoció que es uno de sus objetivos con el club.

“Desde que llegué, sueño con el campeonato de goleo; lo voy a trabajar día a día… Si tengo que esforzarme más, quedarme a los entrenamientos a definir, no pasa nada, y sé que tengo la vara alta porque los que estuvieron aquí fueron goleadores, y vengo con esa ilusión y ese mismo sueño de quedar campeón de goleo”, afirmó.

No obstante, resaltó que la primera virtud de la escuadra será el orden en su juego, y de ahí ir a la definición, como sucedió en su primer partido contra Leviatán FC, equipo con el cual les costó abrir. “Este rival nos exigió mucho, nos costó bastante para que cayera el primer gol, pero gracias a Dios sacamos los tres puntos”, sentenció.