De la Torre con feliz estreno en Chiapas

Motivado por su debut con la playera de Cafetaleros de Chiapas y listo para cuando el entrenador Jesús Palacios lo requiera en el terreno de juego se manifestó el mediocampista regiomontano Emilio Antonio de la Torre.

“Al estar desde fuera, uno piensa siempre en entrar al campo y vas con la mentalidad de que te hable el profesor, y gracias a Dios se me dio la oportunidad en una gran institución, un gran equipo y para mí es un orgullo representar a Chiapas, a Cafetaleros, y por más que soy foráneo, soy de aquí”, aseguró el jugador luego de su debut en la categoría, en el partido que Cafetaleros ganó (3-2) ante Yalmakán FC.

Emilio estuvo 12 minutos en el campo en su primera participación (fecha 7 del torneo Clausura 2023), en un duelo que parecía complicarse pero que al final el cuadro chiapaneco supo gestionar con los cambios y así se quedó con los tres puntos.

“Todos los partidos son difíciles. Se volvió difícil para cerrar, pero, con la confianza del profesor, del resto del equipo, y qué más que poder ayudar y aportar algo”, apuntó al respecto.

Finalmente, el dorsal 22 de los chiapanecos se mostró agradecido por la oportunidad que recibió en un principio de parte del finado entrenador Cuauhtémoc Vargas Almaguer, quien lo trajo a Chiapas hace tres años para jugar en la Liga TDP.

“Un gran profesor, él me trajo aquí. Yo no conocía, siendo sinceros, y creo que es un muy bonito estado y me alegro de iniciar mi carrera acá”, puntualizó.