Espinosa disfruta el buen momento de Lechuzas

Luego de una floja primera vuelta en la Temporada 22-23 de la Liga TDP, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) vive su mejor momento y, tras hilvanar tres victorias al arranque de la segunda fase del torneo, se prepara para un duelo clave frente Dragones FC de Oaxaca, este sábado a las 16:00 horas, como parte de la jornada 15.

Lechuzas es cuarto del pelotón, con 22 unidades, mientras que su siguiente rival es el sublíder con 26. De cara a este nuevo reto, el goleador del equipo, Samuel Espinosa, se mostró feliz porque la Pablo salió del bache, esto gracias a un trabajo intenso de pretemporada para la segunda vuelta, en el que todos los integrantes del plantel y el cuerpo técnico se comprometieron al máximo.

“En la temporada pasada no nos salían muchas cosas, no nos salían las jugadas, no nos salía nada, pero ahora, gracias a Dios y con el trabajo del equipo y cada uno de los jugadores, se están obteniendo triunfos”, celebró.

De igual forma, reiteró la mentalidad de que en adelante todos los partidos se encararán como finales, y van a este nuevo encuentro con la motivación de sumar los tres puntos.