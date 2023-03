“El Dragón”, listo para incendiar el hexágono

Afinando todo su arsenal ofensivo y con la mente puesta en conquistar el título Bantamweight (de las 135 libras) de la liga de Artes Marciales Mixtas (MMA) Supreme Fight Night es como se manifiesta el gladiador chiapaneco Luis “El Dragón” Cerón, a una semana de encarar la pelea estelar en el salón Expo Convenciones Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

Desde Monterrey, Nuevo León, donde cierra su preparación a máxima intensidad en el gimnasio Lions Alpha Team del “head coach”, Nino Marroquín, “El Dragón” se dice más que listo, luego de prácticamente cumplir con uno de los mejores entrenamientos que ha hecho para una batalla en toda su carrera.

“He hecho todo al pie de la letra, todo de diez en mi acondicionamiento físico, mi técnica, mi estratega, mi pelea de pie, mi pelea en el piso. Me siento bien con la dieta, me siento mejor en esta categoría, más rápido, manteniendo la misma fuerza, la misma pegada, la misma energía”, asegura.

Después de casi tres meses concentrado en este compromiso, Luis comenta que está listo para ir por el nocaut desde el primer “round”, o bien terminar los cinco episodios —de cinco minutos cada uno— en los que está pactado el combate. Por lo mismo, el peleador aseguró sentirse motivado, emocionado y muy enfocado en la contienda principal de la noche.

“Sé que voy con el respaldo de mi gente, de mi familia, de mis amigos, y muy emocionado por ser la pelea estelar, por pelear por un cinturón internacional en esta buena empresa promotora, así que muy feliz y listo, esperando el momento ya”, declaró.

Sobre su rival, reconoció que no será fácil de vencer, por lo que pronosticó toda una guerra en el hexágono: “Así que va a ser una guerra dura, pero estoy emocionado por eso, que sea de muchos ‘chingadazos’, de (pelea en) piso, arriba, derribes, lucha, de intercambio de golpes, y sé que va a ser una buena guerra y al final del día los espectadores son los que van a disfrutar esta batalla”.

No obstante, aclaró que tendrá que ser muy inteligente en su propuesta y saber escoger sus mejores golpes y explotar el poder de sus puños y patadas. “Sin duda, mi pegada va a ser una clave fundamental para buscar el nocaut; y si no, finalizarlo o llegar a los 5 ‘rounds’, ya que me siento listo, muy listo”, aseveró.

Finalmente, Luis envió un mensaje a la afición chiapaneca que será testigo de la cartelera internacional de Supreme Fight Night el 17 de marzo, e invitó a no perderse la magna presentación tanto de él como de otros chiapanecos que saldrán a darlo todo.

“Es una cartelera donde vienen peleadores de muchos países. Vienen de Brasil, de muchos estados, de aquí de Monterrey también llegan varios, van de Guadalajara, así que esto va a ser una velada de peleas muy chidas y no se la pueden perder. Es un evento que no ha habido en Chiapas, y por ahí los veo para que estén apoyando al ‘Dragón’ Cerón, a su peleador, a Chiapas y a México. Por ahí nos vemos el 17 de marzo en Expo Convenciones”, puntualizó.