Cafetaleros dio el primer paso a las semifinales

La oncena chiapaneca se plantó con orden para evitar verse sorprendida por los tapatíos en los primeros minutos. Carlos López/CP

Cafetaleros de Chiapas dio el primer paso hacia la ronda de semifinales del torneo Clausura 2023 de la Liga Premier Serie A al vencer por 1-0 a Tecos de Guadalajara, en duelo de ida de los cuartos de final disputado en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

De entrada, el encuentro no se vislumbraba sencillo para el local, que encararía a un cuadro que se destacó como la mejor defensa de toda la Liga Premier Serie A (con solo 4 goles admitidos) y como tercero de la tabla, mientras que el conjunto de casa presentó bajas importantes en su once inicial, comenzando por la del volante ofensivo Alan Acosta, una de sus principales armas al ataque y quien tuvo que resignarse a ver el partido desde la tribuna, además de la ausencia de Gabriel Báez, capitán del equipo, que no ha podido arrancar un juego desde la quinta jornada.

Primer tiempo

Tras el silbatazo inicial, Tecos se apropió de la pelota y empezó a buscar poco a poco los espacios al frente, contra un equipo chiapaneco que también mostró orden defensivo para evitar recibir un gol tempranero.

En cambio, Cafetaleros puso el 1-0 en el marcador apenas al minuto 8, tras un desborde por la derecha en el que la pelota llegó hasta los pies de Eduardo Barrón, quien sin pensarlo dos veces remató al arco. La pelota fue desviada por un zaguero y cambió de trayectoria, para dejar sin oportunidad de reacción al portero.

Diez minutos después el conjunto “aromático” pudo anotar el segundo tanto en un contragolpe en el que Neider Barona condujo el balón y, ya en el área, tocó al centro para Eleuterio Jiménez, pero el goleador no pudo hacer un control adecuado del balón y la defensa logró disolver la acción de peligro.

Para mala fortuna de la escuadra chiapaneca, al 29 sufrieron la baja por lesión del colombiano Barona, cuyo lugar fue ocupado por el ariete Martín Abundis, ante la molestia del entrenador Jesús Palacios por perder un elemento que arrancó el juego dando gran profundidad al ataque local.

Tecos dio el primer susto de consideración al minuto 33, con un disparo raso de larga distancia de Brian Zavala que pasó apenas abierto del arco de Sergio Silva. Tres minutos después, el propio arquero local puso a temblar a todos en el estadio al controlar un balón en el área y elegir recortar al delantero en vez de despejar. Para su fortuna, el atacante de Tecos se fue en banda, cuando Silva parecía enredarse con la pelota.

Segundo tiempo

Para el arranque del complemento, Tecos mostró sus intenciones de igualar el marcador adelantando líneas, lo que pareció beneficiar a los locales en un inicio, al contar con más espacios para tratar de ganar las espaldas.

Oxiel Angulo tuvo el primer intento por la visita en un cañonazo desde las afueras del área que pasó arriba del travesaño tras un ligero desvío de la defensa. Al minuto 50, Cafetaleros contestó por la misma vía del disparo de larga distancia con Martín Abundis, cuyo envío paso también a centímetro del larguero, en medio de la exclamación del público que ya coreaba el gol.

Cinco minutos después, el “aromático” tuvo otra oportunidad gracias a un tiro libre que cobró Luis Alfonso Rodríguez, cuyo potente balón fue desviado en primera instancia por el portero, y cuando por poco rebasaba la línea de gol en el rechace, apareció la defensa para despejar de cabeza.

Los tapatíos reaccionaron con una descolgada a velocidad y un primer intento de Brandon Fonseca que fue tapado por la defensa, y un posterior contrarremate flojo que fue fácilmente controlado por el aquero. Al 63’, Cafetaleros generó otra ocasión clara mediante un desborde de García, que tocó al espacio para Abundis, quien concluyó la jugada con tiro que se fue arriba del arco.

Un par de minutos después el técnico visitante, Jorge Hernández, efectuó sus primeros ajustes y entraron de cambio tres elementos: Alejandro Rivero, Fabián Partida, Francisco Guzmán, en lugar de José Casillas, Brian Zavala y Gustavo Rodríguez. Por Cafetaleros, Palacios también modificó y salieron Oswaldo Ríos e Isaac Mora, para dar paso a Manuel Sibaja y Eliseo Toledo.

De nuevo el equipo de casa buscó hacer daño por la banda derecha con una incursión de Abundis, que llegó al área con el balón controlado y mandó diagonal a la que no alcanzaron a cerrar Jiménez ni el recién ingresado Toledo. Al 75’, los visitantes hicieron su cuarto cambio y salió del campo Brandon Fonseca para dar su lugar a Emmanuel Hernández, lo que pareció más un signo de desesperación ante el claro dominio de Cafetaleros.

Tras la pausa de hidratación, Tecos se acercó al arco local con un disparo de media distancia que alcanzó a ser desviado a tiro de esquina, ante una tribuna que pedía al equipo no bajar la guardia en el cierre del cotejo. “Tello” Jiménez se quedó cerca de anotar el segundo tanto de la tarde al 81’, con una acción en la que conectó de derecha un balón elevado en el área, pero sin poder darle dirección y enviándolo directo a las manos del portero.

En respuesta, Tecos puso sobre aviso la meta chiapaneca con un potente disparo de media distancia de Partida, que logró controlar el arquero. Con los minutos finales en juego, Tecos quemó su último cambio con la entrada de Francisco Lugo y la salida de Luis Ceballos, a lo que la banca local respondió con los ingresos de Jacob Morales y Pedro Hermida, en lugar de Luis Rodríguez y Eleuterio Jiménez.

Luego de cumplirse los 90 minutos del duelo, el árbitro central añadió otros cuatro minutos, en los que Tecos se fue encima e intentó hacer daño sobre todo con pelotazos al área, que fueron controlados por la zaga y el guardameta. Tras el silbatazo final de Jonathan Betancourt Galindo, se completó el primer capítulo de los cuartos de final, por lo que todo se definirá en el partido de vuelta, a disputarse el próximo viernes 31 de marzo a las 19:00 horas, en el estadio 3 de Marzo de Zapopan, Jalisco.

Cambio de horario

Debido a una falla en el suministro de energía eléctrica, para aprovechar la luz de día, el encuentro se llevó a cabo a partir de las 4:30 horas y no a las 18:30 como estaba previsto. Pese a que el club dio a conocer este cambio apenas al mediodía del mismo sábado, la afición respondió llenando en un 90 por ciento la tribuna de Plateas, si bien el sector de Preferente tuvo muy poca ocupación, con apenas unos 200 aficionados.