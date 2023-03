Lechuzas mantiene esperanzas de Liguilla

Faltando tres jornadas para que concluya la fase regular de la Temporada 2022-2023 de la Liga TDP, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) se aferra al milagro de la clasificación, luego de lograr un triunfo vital a costa del líder del grupo 2, Búhos FC de la Benemérita Universidad de Oaxaca, al que superó por 2-1 en la cancha del Deportivo Ramos.

De entrada, no era una misión sencilla para los chiapanecos, pues Búhos no había perdido hasta ahora en su sede, en tanto que Lechuzas llegaba obligado a ganar para no quedarse rezagado en la lucha por uno de los tres boletos disponibles a Liguilla en su sector.

Lechuzas mostró su ambición y al minuto 19 puso el 1-0 en una jugada de contraataque que concluyó Rogelio Iturbe, si bien su primer disparo fue atajado por el portero, estuvo atento para empujar al fondo el rebote.

Al minuto 45, Lechuzas aprovechó un nuevo descuido de la defensa de Búhos. Samuel Espinosa vio la oportunidad de entrar al área y, tras quitarse a un par de rivales, disparar de zurda para el sorpresivo 2-0 en el marcador, con el cual se fueron al descanso del medio tiempo. Para el complemento, que se jugó bajo la lluvia, Búhos descontó apenas a los 4 minutos, por conducto de Rafael Pérez, para el 1-2.

Búhos presionó toda la segunda mitad para rescatar al menos el empate, pero los pupilos de Julio Aguilar supieron aguantar el resultado y de esta forma alcanzaron su novena victoria de la campaña para llegar a 31 puntos que los afianzan como el cuarto lugar del grupo 2, mientras que Búhos se mantiene de líder con 41 unidades.

Pero lo más importante es que este triunfo los acerca a seis puntos del tercer lugar del pelotón, que por el momento pertenece al Cruz Azul Lagunas (37 puntos), rival al cual buscarán recortarle la ventaja en la próxima fecha, aprovechando que no jugará, ya que le toca descanso en el calendario de competencia.