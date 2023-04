Cafetaleros va por el pase a las semifinales

Llegó la hora de la verdad para Cafetaleros de Chiapas, que con la ventaja de 1-0 lograda en la ida de los cuartos de final sobre los Tecos, buscarán dar un paso más hacia el título de campeones del torneo Clausura 2023 de la Liga Premier Serie A, este viernes a las 19:00 horas, en el estadio 3 de Marzo de Zapopan, Jalisco.

El conjunto chiapaneco, que dirige Jesús Palacios, ha venido solventando la baja de jugadores de peso en su once inicial, como en el caso del capitán y líder de la defensa, Gabriel Báez, quien no ha podido sumar minutos desde la fecha 5, si bien salió a la banca en los dos compromisos recientes.

Además, en la ida de los cuartos de final el equipo no pudo contar con Alan Acosta, mientras que el colombiano Neider Barona salió lesionado casi en el arranque del partido. El primero está prácticamente descartado para la vuelta, en tanto que el segundo podría tener actividad, pues entrenó al parejo del plantel antes del viaje a tierras tapatías.

Sobre el juego de vuelta, vale la pena recordar que la serie favorece a la escuadra que anote más goles, pero en caso de que se presente un empate en el resultado global, avanzaría Tecos por su mejor posición en la tabla, ya que fue tercero de la categoría, mientras que los chiapanecos entraron a las finales como sextos.

No obstante, el once “aromático” se mostró sólido en el duelo de ida, impidiendo a Tecos generar ocasiones claras de gol y concretando una de varias que se les presentaron, para llevarse el 1-0 que les permitiría manejar el encuentro y jugar con la desesperación del rival. Pese a la ventaja, el equipo no se confía, como lo reconoció el zaguero Luis Alonso, quien valoró el esfuerzo de sus compañeros para llevarse la victoria en la ida.

“Hicimos nuestro partido, hicimos nuestro Futbol, pero también el rival cuenta, y mucho. Ahora ya sabemos cómo juega, porque no teníamos conocimiento alguno de ellos”, afirmó.

Aunque el resultado del primer duelo sería suficiente para pasar a semifinales, Alonso mencionó que el objetivo es anotar más goles en el de vuelta para asegurar el boleto. “La meta es ser protagonistas, buscar otro gol o por qué no, dos más. Con eso sentenciaríamos el partido”, agregó.