Fiesta de brazadas en el Cañón del Sumidero

El tapatío Alfredo Villa Mejía —del club Blue Lions— volvió a erigirse como rey del Maratón de Aguas Abiertas 100% Cañón, al conseguir la victoria absoluta en la distancia de los 10 kilómetros, con tiempo de 2 horas, un minuto y 43 segundos. Por las mujeres, Karen García Tevera, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se llevó los máximos honores, con tiempo de 2 horas, 31 minutos y 46 segundos.

La decimoséptima edición del certamen que organiza el Centro de Enseñanza Acuática Orcas de Chiapas logró reunir a casi 400 nadadores de diferentes estados del país, y la prueba principal fue la de 10 kilómetros.

Alfredo Villa Mejía se llevó el primer lugar general, si bien esta distancia se dividió en dos categorías, una para nadadores de 18 a 29 años y la otra para los de 30 a 69. Esta última fue en la que se inscribió el campeón. El segundo mejor registro de los 10 kilómetros fue en la categoría de 18-29 años, para Iván Peña Ayala, del club Marksswimers de la Ciudad de México, con 2 horas, 2 minutos y 25 segundos.

“Me sentí muy cómodo, es una experiencia muy padre estar aquí en el Cañón del Sumidero. Hace 20 años fue la primera vez que vine, así que fue emotivo volver una vez más y la ruta siempre cambia, cada año hay una cosa nueva. Siempre lo he dicho, un verdadero nadador es en el mar, en la alberca y en la vida, y nos estaremos viendo más seguido aquí”, declaró Alfredo Villa Mejía tras su victoria.

Por su parte, Karen García se mostró emocionada de volver, después de haber competido por última vez en el Cañón del Sumidero hace ocho años —en los 5 kilómetros—, y en esta ocasión logró un triunfo categórico al llegar a la meta sin presión de otras rivales.

“Está muy bien. Algo que me sorprendió mucho es que está muy limpio, no encontré nada de basura. La vez que vine en 2015 me tocó nadar en medio de mucha basura y sí fue desagradable”, comentó la representante de la UNAM.

Cabe destacar que el 100% Cañón contó también con la pruebas en distancia de 7.5 kilómetros, en la que Marco Antonio Meléndez (Cumbres de Querétaro) se llevó el triunfo absoluto por los varones, y por las damas lo obtuvo la bajacaliforniana Sofía Salas Díaz (DTeam).