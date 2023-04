Invitan a la 4ª Carrera Deja tu Huella

Con el objetivo de recaudar fondos para seguir brindando atención a niños y niñas víctimas de abuso sexual, la fundación Granito de Arena lanzó la invitación a la comunidad “runner” y al público en general para participar en la 4ª Carrera Deja tu Huella 5K, a celebrarse el domingo 30 de abril, a partir de las 8 de la mañana, en el Circuito Recreativo Tuchtlán de la capital chiapaneca.

Elena Torres Villanueva, presidenta fundadora de Granito de Arena, encabezó la presentación del evento deportivo, que es un esfuerzo más para obtener recursos y brindar atención integral a niñas y niños supervivientes de violencia sexual, así como a sus familiares.

“La verdad, Granito de Arena está sobrepasado, tenemos ahora 15 niños y niñas en espera. Se atiende a 58 actualmente aquí, cada semana, pero lo que busca Granito de Arena no es solamente tener una gran cantidad de niños y niñas sino darles atención de calidad y terapia una vez a la semana, y algunas niñas y niños requieren dos veces a la semana”, expuso.

“Entendemos que es un proceso. La intención no es que estén en terapia sino que salgan de este proceso terapéutico, que se vaya espaciando cada 15 días, pero buscamos calidad y consideramos que no es justo que niños y niñas que no tienen los medios económicos, que no tienen para pasajes o pagar terapias, tampoco tengan una terapia de calidad”, añadió.

Competencia

Además de agradecer el apoyo de instancias de gobierno con las que trabajan de la mano, así como de patrocinadores que se han sumado, Eunice Figueroa Ruiz, directora de desarrollo institucional de Granito de Arena, dio a conocer que la carrera es en categorías libre y discapacitados, en ambas ramas.

El donativo para poder participar es de 350 pesos e incluye playera y número de corredor. Los primeros 200 en cruzar la meta tendrán derecho a medalla conmemorativa. Las inscripciones pueden hacerse en los módulos instalados en el parque Caña Hueca y Plaza Galerías Boulevard, así como en oficinas de Granito de Arena. Sobre la premiación, indicó que consistirá en mil 500 pesos para el primer lugar, mil para el segundo y 500 para el tercero. Del cuarto al sexto puesto recibirán premios sorpresa en especie (exclusivo categoría libre).

En compañía de otros integrantes de la fundación, como Lupita Trejo Coello, y los jóvenes voluntarios Jazmín (Alemania) y Kasuki (Japón), Susana Villanueva, directora del centro de Tuxtla Gutiérrez, subrayó que cada corredor inscrito se traducirá en una terapia, además de ayudar a costear el mantenimiento de las instalaciones ubicadas en la colonia Vistahermosa.

Para mayores informes, los interesados pueden llamar al teléfono 9613697151.