Luis Gordillo, patriarca del futbol tuxtleco

Si bien en este momento no se cuenta con tantos equipos, han sido la liga más grande del estado. Carlos López/CP

Con una vida dedicada al balón y a las canchas, Luis Gordillo Domínguez atesora momentos que van desde su faceta como jugador amateur hasta la actual como presidente de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, la cual ha ejercido por más de medio siglo.

Cuarto Poder platicó con el contador público de profesión, nacido en Comitán de Domínguez, quien orgulloso destaca cómo ha hecho que cientos de equipos compartan la alegría del futbol pateando la pelota en los diferentes campos de la capital.

Don Luis, ¿cómo empezó en el ambiente del futbol?

“Yo soy de Comitán y vengo a Tuxtla Gutiérrez con la intensión de jugar futbol; por allá de 1970 formé un equipo que es el de Comitecos Radicados en Tuxtla (Coratux), ahí nació la idea de jugar. Pensamos en meter el equipo a la Liga Municipal, pero no había espacios y fuimos una vez a La Antenita, que está en la novena Poniente y avenida Central, y había un campito donde se jugaban partidos amistosos; ahí me acerqué para jugar mientras empezaba la Liga Municipal y en unas reuniones me nombran presidente para hacer una liga y así nace la Liga Independiente, y la ilusión de hacerla grande como logró ser la liga nuestra, que fue la más grande no de Tuxtla sino de Chiapas, que llegamos a tener 120 equipos, 60 en tercera, 40 en segunda y 20 en primera”.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le ha dado la Liga Independiente?

“Tuvimos la dicha de conocer varios lugares por el futbol, pero la satisfacción más grande que yo tengo es de un equipo que hizo historia no solo a nivel local sino nacional, un equipo que se llamó Superior Junior, ese equipo en el 2002 logró llegar a un tercer lugar nacional (en la Copa Telmex) jugando en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla; es una de las grandes satisfacciones que tengo y una gran cantidad de satisfacciones personales, de tener varios amigos, que es lo más importante en la vida, que a donde vayas te saluden para mí es lo más importante; nunca me interesó el aspecto económico sino el aspecto social, hacer algo por la sociedad, el deseo de formar jóvenes que son el futuro de México”.

Aparte de aquel equipo, ¿a qué otros recuerda entre los más destacados de la Liga Independiente?

“Estuvo el Cadilac (Carnes y Lácteos), que fue campeón estatal, fue muy satisfactorio que ganó en el estado; ese equipo llegó a jugar en el Estadio Azteca en un preliminar del Cruz Azul, en un amistoso que fue contra las reservas del Cruz Azul; es un equipo también de gran tradición que nos dejó muchas satisfacciones porque jugar en el Estadio Azteca no sé qué equipo a nivel amateur ha jugado ahí, pero un equipo nuestro llegó ahí”.

Por otra parte, ¿cuáles son los sacrificios que ha hecho en todo este tiempo como directivo?

“A veces yo he puesto de mi bolsa dinero, porque no da para pagar muchos aspectos, pero la liga me dio muchas satisfacciones, el tener relación con muchos amigos que me han ayudado en otro aspecto y por eso estoy satisfecho de haber logrado lo que se ha logrado. Es muy bonito seguir a pesar de múltiples problemas que hay ahorita, la falta de espacios deportivos y que ya los jóvenes quieren irse más por el Futbol Rápido o el Futbol 7 y eso como que te baja un poquito la moral, pero seguiremos batallando en ese aspecto”.

Y usted que ha sido directivo y jugador, ¿qué faceta ha disfrutado más?

“En su momento disfruté mucho jugar, jugué en Comitán, jugué aquí, tuve satisfacciones personales, pero esta es una satisfacción para toda mi vida, con el hecho de que vaya a cualquier parte de Tuxtla Gutiérrez o de Chiapas mucha gente me saluda, me conoce por la historia que hice en la Liga Independiente de Futbol.

Estoy muy contento, muy satisfecho, en cualquier momento yo lo voy a dejar porque así es la vida, tiene que haber algún momento en que voy a dejar la liga, pero me voy muy satisfecho de haber podido servir a Tuxtla y a Chiapas”.

Finalmente, ¿cuál es el futuro de la Liga Independiente?

“El futuro es seguir promoviendo el deporte y dando satisfacciones, sacando a gente del vicio, eso es lo más importante, seguir promoviendo el deporte hasta donde Dios nos dé vida”.