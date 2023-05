Alistan Estatal Juvenil en Las Margaritas

Comenzó la cuenta regresiva para el Campeonato Estatal Juvenil de Futbol 7 Las Margaritas 2023. El certamen convocado por la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (AF7RACH) se llevará a cabo los días sábado 27 y domingo 28 de mayo en instalaciones de La Noria Soccer del municipio fronterizo de Las Margaritas, y cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Futbol 7, Futbol Rápido y Minifutbol.

Este campeonato tiene como gran atractivo el boleto que otorga a los ganadores para asistir al Campeonato Nacional Juvenil de Fut 7, a celebrarse del 8 al 10 de junio en Toluca, Estado de México.

Al dar a conocer la convocatoria oficial, Erika López Guzmán, presidenta de la AF7RACH, detalló que las categorías que se contemplan son las de 2006-2007 y 2008-2009. Asimismo, resaltó que la sede será La Noria Soccer, que cuenta con cancha techada, césped nuevo, tribunas y amplio estacionamiento para los aficionados.

“Estamos invitando a todos los clubes de aquella zona, del centro, de la capital, para que se inscriban y participen en este torneo que es oficial y que está avalado por la Federación Mexicana de Futbol 7, Futbol Rápido y Minifutbol”, resaltó la dirigente estatal, y puso a disposición los teléfonos 9612151612 y 9621338472, para informes sobre las inscripciones.

Invitación abierta

López Guzmán destacó la validez de este campeonato al ser un evento oficial para la Federación Mexicana de Futbol 7, Futbol Rápido y Minifutbol. “Han salido muchas agrupaciones que, mientras fomenten el Futbol, siempre he dicho que es bienvenido, pero cuando engañan con que selección mexicana y todo eso, no estamos de acuerdo. Sin embargo, nosotros ya reactivamos en Campeonato Nacional en Celaya, que acaba de culminar. En esta edición, Chiapas no pudo participar, pero ya estamos listas y listos para que el 27 y el 28 de mayo se lleve a cabo este campeonato estatal clasificatorio para el nacional de Toluca, Estado de México”, refirió.

Finalmente, ratificó que cualquier equipo puede participar en el Campeonato Estatal Juvenil de Fut 7, toda vez que al momento de inscribirse adquieren su credencial para estar afiliados al organismo nacional y así poder competir por el pase al certamen de Toluca.

“Así que ahí está la invitación para los mejores clubes, a que manden a sus equipos, que se preparen, porque este torneo va a ser de lo mejor, y (quiero) agradecer al profe José Alberto Loza Neri, que es el presidente de la Asociación de Las Margaritas, por todas las facilidades que nos está brindando para ser sede de esta competencia a nivel estatal”, sentenció.