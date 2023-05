EFA Chiapas recibe cátedra de Omar Nagore

Una provechosa jornada de entrenamientos se vivió en la Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas con el denominado “Seminario de Jiu Jitsu No Gi y Submission para MMA”, presentado por el maestro Omar Nagore, quien es también matchmaker de la organización Budo Sento Championship, que actualmente transmite sus carteleras a través de la cadena de televisión de paga Fox Sports.

El sensei —cinta negra Segundo Dan de Jiu Jitsu— agradeció la invitación del director de la EFA Chiapas, Adán Castillejos Gallegos, para brindar este seminario en técnicas de sumisión (Submission MMA) y de Jiu Jitsu en su modalidad de No Gi (con ropa deportiva), en el cual por cierto estuvo presente el actual monarca chiapaneco de la división Bantamweight (de las 135 libras) de la organización Supreme Fight Night, Luis “El Dragón” Cerón.

En entrevista para ‘Cuarto Poder’, Nagore mencionó que desde antes de la pandemia tenía prometida esta visita para los alumnos de la Extreme Fight Academy de Tuxtla Gutiérrez, con quienes compartió no sólo técnicas de pelea, sino también consejos y palabras de motivación, invitándolos a que se superen día a día con disciplina, invitándolos a compartir lo que saben siempre con humildad.

El entrenador reconoció que actualmente la organización de Budo Sento Championship a la que representa ha ido creciendo gracias a la preferencia de la gente que gusta de las Artes Marciales Mixtas en México, además del surgimiento de atletas con talento como los que se ven en la EFA y en Chiapas, prueba de ello es el mismo caso del “Dragón” Cerón, alumno de esta escuela que estará encabezando la próxima cartelera para la tv.

“En esta academia (EFA Chiapas) me he topado con varios talentos, mucha gente que tiene mucha relevancia, que ha tenido logros, entonces vamos a probarlos, si no en la parte de lo que viene siendo Muay Thai o MMA, o en las sumisiones”, explicó.

En este mismo sentido, para aquellos practicantes del MMA que en un futuro quieran probarse en el ámbito profesional, les aconsejó primero que nada disciplinarse, dejar vicios y meterse de lleno al deporte, “trabajar mucho la parte mental, la parte física y la técnica y estar compitiendo siempre, estar activos, mantener una fe de peleador que te vuelva más fuerte cada vez que compites”.

Al finalizar su instrucción y en compañía del maestro Adán Castillejos, el instructor invitado brindó unas últimas palabras de motivación a los estudiantes de EFA Chiapas, al tiempo de entregarles certificados de participación.