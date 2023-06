“Dragón” se alista para quemar a “El Malilla”

Luis “El Dragón” Cerón quiere seguir volando alto y por ello pone la mira en su siguiente rival a vencer: el zacatecano, Antonio “El Malilla” Rodríguez.

El peleador chiapaneco será protagonista de la cartelera estelar de Budo Sento Championship 15, organización que ha tenido gran proyección en los últimos años al transmitir sus combates a nivel internacional por la cadena de televisión Fox Sports, por lo que Cerón buscará aprovechar esta plataforma para lucir ante la mirada de los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas, el viernes 30 de junio en el Auditorio Benito Juárez del puerto de Veracruz.

La pelea es de vital importancia para subir posiciones en el ranking y seguir aspirando a un título absoluto que por ahora pertenece al tapatío Víctor “Periquito” Madrigal, si bien actualmente está entre los más fuertes da la categoría Bantamweight y eso lo acerca a la posibilidad de buscar el cinturón de la división.

“Estamos en el Top 5 y hay que ir escalando posiciones para ser el campeón de Budo, que es el primer objetivo que buscamos antes de entrar a un UFC”, apunta el peleador en entrevista exclusiva para “Cuarto Poder”.

Sobre su rival, “El Malilla” Rodríguez, reconoció que será muy difícil de superar, pues se trata de un peleador de experiencia, pero el reto le agrada.

“Va a ser una guerra dura como me gusta, como ya saben que hemos dado siempre representando a Chiapas, a la EFA Academy y al Lions Alpha Team de Monterrey”, asegura.

Muy motivado

Cerón se mostró feliz y con el impulso necesario para le pelea luego de haber obtenido hace un par de meses el título de la organización Supreme Fight Night, derrotando en Tuxtla Gutiérrez a Luis “La Bestia” Piñango.

“Venimos con esa racha ganadora, me dio permiso Budo Sento de pelear porque era por cinturón contra Piñango del Entrach Gym, es venezolano pero radica en Tijuana y claro que me motiva ser campeón de Supreme y regresar a Budo con una racha de ganar. Y bueno, esta pelea va a ser difícil, pero saben que soy disciplinado, que estoy entrenando fuerte y espero salir con la mano en alto representando a Chiapas nuevamente.”

Al respecto, añadió que abrir el año ganando una pelea tan importante en Chiapas fue especial para él y su familia, sin embargo, sabe que ahora va a una plaza diferente, en donde espera también recibir el respaldo de los aficionados.

“Tenía años que no peleaba en mi tierra, sentir a mi público, a mi familia, a mis amigos, que te proyectan energía que no te proyectan en otros lados porque siempre he sido el foráneo, porque nunca he sido local y sentí muy chido. Pero ahora voy a Veracruz y espero que la gente de allá también me brinde su respaldo y apoyo”, remarcó.

Cerón terminó de hacer su preparación física en Chiapas, la cual consistió en entrenamiento funcional, running y natación para contar con la mejor condición posible para su combate, por lo que en adelante vienen semanas de concentración en Monterrey, Nuevo León con el entrenador Nino Marroquín del Alpha Lions, para así afinar la técnico, estrategia y sparring para llegar ya bien filosos a esta pelea.

Finalmente, “El Dragón” pidió a todos sus seguidores apoyarlo para ganar, de ser posible alentándolo en la arena veracruzana o de lo contrario, contratando el evento que será transmitido por la aplicación de UFC Fight Pass “y manden ahí su buena vibra”.