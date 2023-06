HO Speed Racing va por la bandera a cuadros

La carrera contará con una parada en pits fríos de 5 minutos para realizar cambio de neumáticos y carga de combustible. Cortesía

Después de una ardua carrera en Querétaro, donde los pilotos del equipo HO Speed Racing disputaron los primeros lugares, Giancarlo Vecchi y Koke de la Parra llegan a la quinta fecha posicionados en segundo y tercer lugar del campeonato, para seguir peleando por el pase a los “playoffs”.

Giancarlo Vecchi, conductor del auto 75 declaró estar muy contento de llegar al Óvalo de Aguascalientes, después de haber tenido un buen resultado en Querétaro. “Fue una gran carrera, el equipo HO Speed Racing ha logrado un excelente trabajo. Estoy muy confiado, ese podio nos posiciona en segundo lugar del campeonato, vamos a seguir la racha y mantenerlos para los ‘playoffs’”, declaró.

Por su parte, Koke de la Parra dijo estar emocionado por esta nueva fecha en el campeonato, en una pista que considera muy parecida a la de la fecha en Chihuahua. “Agradezco a mis patrocinadores MetaXchange por el apoyo que estamos teniendo en mi debut en Challenge. Vamos subiendo en la tabla de posiciones del campeonato, nos encontramos en tercer sitio y está en nosotros mantener ese ritmo”, manifestó.

De igual forma, la piloto Regina Sirvent sabe que tienen que lograr una buena sesión en tierras hidrocálidas, lo cual dependerá en principio de encontrar una configuración correcta para el auto. “Estoy segura de que con el esfuerzo de los nuevos ingenieros y nuestros mecánicos se logrará. Vamos siendo más fuertes, tenemos actitud positiva a la posibilidad de estar dentro del Top 10 y recuperar esos puntos que nos pueden hacer llegar al podio”, afirmó.

Finalmente, Juanma González, conductor del auto número 11 de Monster Energy, se dijo encantado de correr de nuevo en este escenario. “En lo personal, me encanta porqué tuve la oportunidad de ganar en la categoría Challenge cuándo fui campeón, y ahora poderla correr en la categoría estelar y con un gran auto que me está dando el equipo HO Speed Racing me hace sentir orgulloso porque sé que podemos ganar con el gran ‘setting’ que harán para ser constantes, rápidos y estar peleando la bandera de cuadros”, sentenció.