Altamirano asume el reto de ir por el ascenso

Leonardo Casanova, director deportivo del club, dio la bienvenida a Altamirano y a su cuerpo técnico.

Comprometido con el objetivo de lograr el campeonato y el ascenso, Héctor Altamirano Romero fue presentado de manera oficial como director técnico de Cafetaleros de Chiapas para la Temporada 2023-2024 de la Liga Premier Serie A de México.

Leonardo Casanova Díaz, director deportivo del club “aromático”, fue el encargado de dar la bienvenida al entrenador originario de Matías Romero, Oaxaca, y a su cuerpo técnico, conformado por el auxiliar Isaac Morales y el preparador físico Carlos González.

“Estamos ilusionados y con un objetivo claro, que es tener resultados inmediatos y lograr el objetivo tan ansiado que es ser campeón y ascender”, manifestó el directivo, para luego darle la playera de la nueva marca que vestirá al club (Keuka).

Comprometido

Altamirano agradeció la confianza de la directiva que encabezan José Luis y Gabriel Orantes, así como Casanova Díaz. “El compromiso de parte de nosotros es muy amplio, es muy grande, y en lo personal es una oportunidad nueva para demostrar la capacidad que hemos ido adquiriendo con la preparación en estos años, y estoy muy contento por la oportunidad de estar aquí”, manifestó.

Aseguró conocer bien la Liga Premier de México, pues toda su formación de fuerzas básicas fue en las filas del Querétaro, club con el que fue campeón en segunda división. De la misma forma —dijo— ha ido dando seguimiento a esta liga, buscando gente joven con potencial, que muchas veces no recibe oportunidades en Liga de Expansión o Liga MX.

“Es una liga competitiva, podría atreverme a decir que le va a competir a la de Expansión cuando esta se transforme en sub-23. Hay plazas muy complicadas, muy difíciles, que conozco a la perfección”, apuntó.

Sobre la conformación del plantel, dijo que ya está trabajando con su cuerpo técnico y la directiva, manteniendo jugadores que son pilares y reestructurando al equipo, en busca darle mucha proyección al jugador chiapaneco y aprovechando que tendrán a muchos jóvenes con talento participando con una filial en la Liga TDP. “Trataremos de darle oportunidad a la gente de aquí de casa que ha venido con ese proceso”, aseguró.

Cuestionado sobre el hecho de haber dirigido antes en Liga MX al Querétaro y en Liga de Expansión al Celaya, para luego pasar a la Liga Premier, afirmó: “En lo personal, yo sigo construyendo mi carrera, soy un tipo que se ha preparado. Quizás mi manera de ser es distinta a la de otros entrenadores. Me he ido a preparar e Europa, he ido con entrenadores, tengo una amistad cercana con uno de los entrenadores de (Pep) Guardiola, Juan Malillo, que todo mundo lo conoce, pero no soy el tipo de entrenador que le gusta subir una foto para mostrar que fui. Soy distinto, es mi manera de ser”.

Asimismo, refirió: “Poca gente sabe que tengo una licencia Pro de Concacaf; que la de Conmebol la tengo, y tampoco para mí se trata de mostrar en redes. Lo muestro en mi trabajo y no es ningún retroceso, es una nueva oportunidad de crecer, quizás mi camino es venir y triunfar con Cafetaleros o fracasar, como le dicen muchos, pero es un impulso para ir para arriba”.

De igual forma, “El Pity” se mostró emocionado de poder contar con el apoyo de la afición, recordando como el estadio Zoque en su etapa como jugador en Santos Laguna era una plaza difícil de superar debido al apoyo en las tribunas y al fuerte calor, por lo que uno de los objetivos será ir recuperando a más aficionados con lo que proyecten en la cancha y lograr esa comunión para generar mayor aforo y que el equipo sienta ese cariño y exigencia.

“Nuestra idea es que cada aficionado que venga al terminar diga ‘bueno, ganaron, perdieron, pero dejaron todo’, como siempre se exige en esta cancha y más en esta institución”, puntualizó.