Gonzalo del Carpio, campeón del CL2023

En una cardiaca final que se definió en un desempate Armagedon tras igualar en partida Blitz, Gonzalo del Carpio Gallegos se proclamó campeón del Torneo Clausura 2023 de la Liga de Ajedrez Tuchtlán, superando a David Rufino Torres. El duelo se celebró en los corredores del restaurante Candilejas de esta capital.

Ambos jugadores del Club Karpov Petrosian presagiaban una definición electrizante y sumamente pareja, toda vez que Rufino llegó al encuentro listo para defender su calidad de vigente campeón, mientras que Gonzalo del Carpio arribó en una racha impresionante en del certamen, del cual fue superlíder indiscutible en su fase regular y con el deseo de ponerle la guinda a una temporada de ensueño.

En la primera partida con piezas blancas, Gonzalo del Carpio se llevó la victoria, por lo que parecía en condiciones de sentenciar el título, pero una serie de errores le abrieron la puerta a David Rufino para empatar la final en Ajedrez clásico 1-1.

“Entendí mal un final, cambié torres cuando no debí cambiarlas”, reflexionó Del Carpio al detallar algunas de las estrategias que lo llevaron a comprometer el campeonato. “Se me complicó el final, aguanté lo que pude, pero la verdad es que se me complicó, y felicitaciones a mi rival porque jugó no sé si perfecto al final, porque era bastante complejo; un final de torres que me terminó ganando”.

Desempates

Para definir al campeón absoluto, ambos trebejistas se fueron a la serie de Blitz —los penales del Ajedrez—, donde Rufino parecía tener mayor oportunidad de salir victorioso, pero en el desempate quedaron “tablas”, lo que los llevó a definir el duelo en formato Armagedon, obligando a Gonzalo del Carpio al gane con piezas blancas, en tanto que su rival se podía coronar con un nuevo empate en el tablero.

“No me di cuenta, le gané una pieza de ventaja, le iba a regresar la calidad; o sea, regresarle su pieza, pero ese sacrificio de esa torre me sacó de onda y era (jaque) mate imparable en dos jugadas”, detalló Rufino, luego de caer en el Armagedon, donde parecía tener nuevamente la ocasión de alzarse bicampeón. “Mi compañero es un gran jugador y espero que sea campeón de la próxima liga”.

Por su parte, Gonzalo del Carpio reconoció estar feliz por haberse coronado, si bien aceptó que fue muy complicado. “No es la forma en la que me imaginé ganar la liga. Sinceramente, pensé que me iba a ir mejor en las (partidas) clásicas, pero de nuevo he de felicitar a mi rival, que fue quizás el más duro de todos, jugó increíble; la segunda partida sacó una victoria heroica en un final muy complejo de torres, pero al final ganar es ganar”, sentenció.

Premiación

Una vez finalizadas las acciones, Edén López Martínez, árbitro oficial y organizador de la Liga de Ajedrez Tuchtlán, encabezó el acto de premiación, entregando el certificado de campeón del Torneo Clausura 2023 a Gonzalo del Carpio Gallegos, además de repartir premios en efectivo.

Asimismo, se reconoció al tercer lugar, que fue el ajedrecista de San Cristóbal de Las Casas, Félix Camas, mientras que el cuarto lugar quedó en poder de Sebastián Gómez.