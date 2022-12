Desde la Tribuna mundialista

No habrá sexta estrella

Justo cuando en Brasil ya comenzaban a ver de qué forma se vería mejor la estrella número 6 en su uniforme, la Canarinha se despide de Qatar de forma sorpresiva.

Lo que dejó de hacer Brasil

Pese a tener a jugadores top en cada posición, y a ser los máximos candidatos a campeones del mundo, los brasileños ya están haciendo sus maletas, y es Croacia, otra vez, quien se mete a semis. Sus partidos ante Serbia, Suiza y Croacia este mundial fueron una calca, donde los europeos se les encerraron atrás y Brasil tuvo muchísimas dificultades en encontrar alguna opción. Tuvo que ser una genialidad de Richarlison, Casemiro y Neymar, en ese orden, las que abrieran el marcador. Para tener tanto talento, a Brasil le faltó creatividad. Una vez se pusieron arriba, y con tan poco tiempo en el reloj, se sintieron en semifinales, y fue cuando la resiliencia de un país con menos habitantes que Chiapas y con menos de 30 años de existencia salió a la luz, empatándolo todo a 3 minutos del final.

Hay una línea entre festejar y disfrutar el deporte, y burlarte del rival y creerte campeón. Brasil le bailó a Corea cada gol, lo cual no cayó muy bien en algunos, y unos días después se va para casa. En el deporte, como en la vida, hay que tener respeto al rival y no creerte ganador antes de serlo, y los brasileños la pagaron caro.

Lo que hizo Croacia

Aunque a algunos no les guste, si los croatas no enfrentaban este partido de la forma en que lo hicieron, les caían 4. No dejaron espacios, no permitieron nada en el área, no les asustó el amarillo y verde de enfrente. Croacia es especialista de prórrogas, jugando 3 seguidas en su camino a la final de Rusia 2018, otra más en la Euro, y 2 tandas de penales hasta ahora en Catar. De 6 mundiales han llegado ya a 3 semifinales, algo que solo empatan Francia, Brasil, Holanda y Alemania. Modric, a sus 37 años, sigue siendo un maestro, y ha dado cátedra todo este mundial, jugando ayer los 120 minutos y anotando uno de los penales.

Lo que sigue para Brasil

Neymar se vistió de héroe tras su gol, empatando a Pelé como máximo histórico de la Verdeamarelha, pero después quiso ser el último penal, en vez del primero, y ni siquiera tuvo chance de tirar. A sus casi 31 años, probablemente no llegue al próximo mundial, y su mejor chance de “campeonar” se le escapó ayer.

Tite, tras 6 años magníficos, se va de Brasil con doble fracaso en mundiales. Una Copa América sabe a poco con tanto dominio, y ahora debe comenzar otra era.

Brasil, desde vencer a Alemania en la gran final en 2002, ha enfrentado a 6 europeos en fases de eliminación en mundial, donde ha caído 6 veces, incluyendo la de ayer.

Argentina respira

La Albiceleste sufre porque no sabe vivir de otra forma. Casi todos sus duelos han sido iguales, dominando al rival y siendo mejores, pero con una fragilidad mental inexplicable. Los argentinos te pueden dominar, pero con muy poco les haces daño y se caen a pedazos. Arabia tiró dos veces en total y les ganó. Australia no hizo nada, les cayó un autogol y casi lo empatan. Y ayer Holanda estaba contra las cuerdas, dos goles abajo, cuando entra el tercer delantero, Woug Weghorst, y con dos tiros, el último al minuto 11 de reposición, empatan el partido.

De forma milagrosa no lo ganó Argentina en el alargue, y otra vez tuvieron que irse a los penales, igual que en 2014. Messi, quien ya había dado un espectacular pase a gol sin ver y anotado desde los 11 pasos (su kriptonita), tiró primero (a diferenciar de Neymar) y anotó. Pese a la ventaja de dos penales, otra vez casi se cae la Albiceleste, y fue Lautaro, hasta el último penal, quien definió todo. Una Argentina frágil pero dominante, con un Messi viejo pero increíble, y una plantilla que se cae fácil, pero se vuelve a poner de pie, está en semifinales.

Adiós a Van Gaal

Si Holanda llegó así de cerca de las semis es por su DT. Louis revolucionó el Futbol con su Ajax de los años 90, fracasó de vez en cuando pero su legado del futbol total moderno quedará por siempre. Van Gaal se retira definitivamente, luego de vencer al cáncer y salvar a su selección. Adiós a un grande del Futbol.

¡Hasta la próxima!