Desde la Tribuna Mundialista

El fin de una eraMañana es el partido de partidos. La final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia. Pase lo que pase, será el fin de un ciclo en el mundo de la pelota.

La batuta cambia de mano

Desde hace ya más de 15 años, solo dos nombres han dominado la escena mundial de este deporte: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ese domino tan prolongado es único en la historia del Futbol, y probablemente no lo volvamos a ver. En su tiempo Di Stéfano, “Pelé”, Cruyff, Maradona, Zidane, Ronaldo y demás dominaron su época, pero ninguno por tanto tiempo como estos dos. Y esa época está llegando a su fin.

Muy probablemente ni Messi ni Cristiano vuelvan a jugar con su selección después de Qatar. La era Ronaldo, tristemente, terminó mal, relegado a la banca y sin poder volver a la semifinal que jugó 16 años atrás. Aun así, será siempre el mejor portugués de la historia, quien les dio sus dos únicos títulos, y el máximo anotar en la historia de las selecciones.

Messi aún tiene un partido pendiente. Ya jugó la final de finales hace 8 años, pero con una Albiceleste plagada de ausencias y que terminó quedándose en la orilla. La presión para Leo siempre fue mayor, cuando un Balón de Oro mundialista fue olvidado como si fuera un fracaso. El ansiado título llegó en 2021, y por lo menos puede decir que levantó un trofeo con su selección.

Sin embargo, de los más de mil partidos que ha jugado en su carrera, ya sea de blaugrana, albiceleste, o más recientemente de azul marino, este es el más importante. El final de una brillante carrera que será definida por lo que pase el domingo.

La nueva era, eso sí, ya está aquí. Difícilmente sea un CR7-Messi parte 2, pero Mbappé-Haaland pinta para ser otra linda rivalidad. Kylian tiene todo para dominar este deporte la próxima década. Ya tiene un mundial bajo el brazo y podría ganar un segundo dos días antes de cumplir 24 años. Podría jugar en el club que quiera, ganar el dinero que quiera, y ganar los trofeos que quiera. ¿Es hoy el mejor del mundo Probablemente sí, y un triunfo mañana solo lo cementaría como leyenda. ¿Alcanzará a Messi y CR7? No lo creo, pero tiene todo el tiempo y el talento para lograrlo.

Lo que significa para Francia

Más de uno, incluyéndome, dimos por muertos a los campeones. Mbappé tuvo una disputa de derechos de imagen y se retiró de una concentración, Pogba supuestamente habría mandado embrujar a Mbappé durante la Euro pasada, Deschamps ya había confirmado su salida y la sombra de Zidane como sucesor era inminente, se lesionaron Kanté, Pogba, y a días del mundial Kimpembe, Knunku y, por si fuera poco, el actual Balón de Oro, Karim Benzemá. Además, su sorpresiva eliminación ante Suiza en la Euro, más las 3 derrotas en la Nations League (2 ante Dinamarca) indicaban que tal vez su época dorada quedó atrás.

Pero todo eso importó poco, el talento y la jerarquía se sobrepusieron, y Les Bleus jugarán su cuarta final en 24 años. La mayoría de esta plantilla no estuvo en Rusia, y por supuesto que lucharán con todo por otro título mundial.

Mbappé se roba los reflectores, pero hay que destacar el enorme mundial de Griezmann, Giroud y Tchouameni.

Lo que significa para Argentina

Creo ciegamente que no hay país más apasionado al Futbol que Argentina. Cuna de 3 de los 7 jugadores más grandes de la historia (para mí), el Futbol no se ve, sino se vive y se respira en Argentina. Ganar el mundial no solo sería el final perfecto de la Scaloneta y de la carrera de Messi, sería la locura total en Argentina (y en Bangladesh, búsquenlo).

No estoy diciendo que el resultado no importe a los franceses o que París no sería una locura, pero no se compararía con Buenos Aires en lo más mínimo. Además, regresaría la Copa del Mundo a América, 20 años después.

Qué esperar

Realmente es una de las finales más parejas que he visto. Han sido los dos mejores equipos, con jugadores a un altísimo nivel y otros que nadie esperaba surgiendo en este torneo. Esperamos una final reñida, emocionante, y que pase a la historia.

¡Hasta la próxima!