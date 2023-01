El malo, el bueno, el regular y el impacienteApenas van tres semanas de acción en la Liga MX; algunos grandes van de capa caída, mientras otros marchan mejor de lo que pensábamos.

El Potro no puede con la Máquina

Cruz Azul solo lleva un punto de nueve posibles, un inicio tristísimo para un club que, como terminó el torneo anterior, se veía como un posible candidato. Los celestes se han visto muy mal ante Tijuana y Monterrey, y el sábado en Aguascalientes simplemente se cansaron de fallar. El problema es que parece haber un rompimiento entre Raúl Gutiérrez, el DT, y la directiva del club. El “Potro” se quejó, tras la derrota ante el Necaxa, de la afición “golpeadora” y falsa, y también de la falta de refuerzos. Esta semana, resulta, que hasta el club cementero ya está buscando sustituto, el cual podría ser Mohammed, Hugo Sánchez (ambos ya vinculados al club en el pasado) y al actual director deportivo, el “Conejo” Pérez, eso pese a que apenas hace unas semanas ratificaron al propio “Potro” como mandamás azul.

El pretexto de la directiva es que no hay cupo de extranjeros, y que por eso no pueden traer a nadie más, pese a que astros como Luis Suárez, Radamel Falcao o Enner Valencia han sido rumoreados. Iván Morales, quien cuesta poco más de 4 millones de dólares, ha tenido nivel tan bajo que bien podría ser cortado con todo y la obligación de pagarle su sueldo, pero la directiva se niega a dejarlo ir pese a su bajísimo rendimiento. El Cruz Azul está en un círculo vicioso, ya que no mejora la plantilla, que es demasiado corta, los resultados no llegan, el técnico se enoja, y la solución, al parecer, sería correr al DT antes de la jornada 4. Algo deberían aprender de...

El líder ambicioso

Los Tigres, en cambio, cortaron a Florian Thauvin, campeón del mundo solo en nombre, por su bajo nivel pese a costar cinco veces más que Morales. A su vez, son los actuales líderes del torneo, con goleadas sobre Santos y Pachuca, otros dos candidatos, y su reacción no fue decir “así estamos bien”. En los últimos días trajeron, poca cosa, al líder goleador del torneo pasado, Nico Ibáñez, gracias a la plaza de extranjero liberada por Thauvin, y ayer por fin, oficialmente, repatriaron a Diego Láinez, de tan solo 22 años.

A Láinez le fue “de la patada” en Europa, pero hoy por hoy tal vez sea la mejor opción de su aún joven carrera, con la oportunidad de volver a Europa eventualmente, como lo hicieron Layún y Ochoa (además de que su sueldo no será nada despreciable).

A una plantilla de por sí exageradamente talentosa le traen dos jugadores que no necesariamente necesitaban, pero que en cualquier otro club mexicano (literal, cualquiera) serían titulares. La UANL, con un Gignac en gran forma y con el DT que hizo bicampeón al Atlas, se posiciona como el gran favorito en este nuevo torneo.

Mediocridad en Coapa

El América debería agradecer que el Cruz Azul solo lleva un empate, porque muchos no se han dado cuenta ellos tampoco han ganado un partido. Tres encuentros, tres empates, dos de estos en casa ante “potencias” como Querétaro o Puebla. Para haber sido el gran candidato a inicios del torneo, este inicio es bastante decepcionante para las águilas, en especial por el bajo nivel de supuestas estrellas como Diego Valdez o el “Cabecita” Rodríguez.

El problema para los azulcremas no es reponerse de un inicio tan pobre, lo cual pudieron hacer el torneo pasado para ser superlíderes, sino ver a sus mayores contrincantes a campeón, los regios, no solo sacando resultados sino mejorando su plantilla a un nivel difícilmente alcanzable, incluso llevándose a un canterano suyo como el mencionado Láinez. El América despertará, tarde o temprano, pero no sabemos si será suficiente para alcanzar a Tigres o Rayados.

Paciencia

Desde esta tribuna siempre pedimos mesura, lo cual no vende mucho pero, por lo general, sí paga. El Guadalajara lleva un triunfo, un empate y una derrota, en ese orden, y algunos ya piden la cabeza de Paunovic y Hierro pese a que su era no sobrepasa un mes. ¿Querían un cambio de la era Peláez? Denles chance de conseguirlo, y no se desesperen en la jornada tres.

¡Hasta la próxima!