Lo bueno y lo malo de los cambios en la Liga MXMikel Arriola, presidente de la Liga MX, anunció algunos cambios en nuestra liga, algunos de los cuales son muy positivos; otros, un poco irreales, y otros definitivamente son una mentira. Analicémoslos.

Los detalles

Mucho ojo, ya que ninguno de estos cambios está aprobado, sino que serán presentados como propuesta a la nueva Asamblea de Clubes, y se decidirá hasta mayo 2023 qué se aprueba y qué no. Esta nueva asamblea está conformada por los dueños del América (Azcárraga), Chivas (Vergara), Santos y Atlas (Irraragori), Tijuana y Querétaro (Hank González) y Necaxa (Tinajero).

Lo positivo

Se resume la propuesta de Arriola en seis puntos, de los cuales estos son los mejores:

1. Quitar la repesca. Que 12 de 18 equipos califiquen por supuesto es absurdo, y al parecer este será el último torneo así. Fue entendible en su momento cuando se impuso, en 2020, porque la pandemia mermó económicamente a muchos clubes y más Liguilla significa más ingreso, pero tres años después podemos decirle adiós a esta monstruosidad.

2. Reducción de extranjeros. No es mucho, pero ahora serán máximo siete, en vez de ocho, los extranjeros permitidos en la cancha, y hasta nueve en la plantilla de cada club. La cuestión aquí son dos cosas, primero, que más que extranjeros son NFM (no formados en México), por lo cual, si algún mexicano quiere jugar en Liga MX, pero ya debutó fuera (en la MLS, por ejemplo), contará como foráneo. La otra duda es si los clubes realmente usarán esta medida para debutar jóvenes, y no para reciclar a los mismos de siempre, ya que no regresó la regla 20/11 (de usar un mínimo tiempo a menores de 21 años), lo cual esperábamos.

Lo extraño

3. “Solución integral” al ascenso y descenso. Muchos ya celebran el regreso de la promoción, pero nótese que no usaron la palabra “eliminación”, sino lo que está entre comillas, que puede significar cualquier cosa. ¿Mi pronóstico? Al final no lo quitarán, o por lo menos solo lo permitirán a ciertos equipos “certificados” (como UdeG o Atlante).

4. Un premio al líder en puntos del año futbolístico, además de las liguillas de siempre. ¿Un tercer campeón al año? Pese a toda la confusión, al parecer solo se tratará de un trofeo “incentivo” para aquel club con más regularidad de julio a mayo, pero no será el campeón ni se le dará otra “estrella”. Al final, será algo parecido a la Supporters Shield de la MLS, dada al líder en puntos, pero el campeón se define en Liguilla. Para los que esperaban el regreso al torneo largo, esto será lo más cercano a ello, pero en realidad no cambiará mucho y solo confundirá a algunos. También se darán incentivos a los clubes que más debuten y exporten jóvenes, pero no aclararon cuáles.

Lo absurdo

5. Eliminar la multipropiedad para el 2026. Ajá, cómo no. Se le dará esa propuesta a un comité que tiene dos dueños con múltiples equipos. Esa “medida” ya la habían anunciado dos veces en la última década, y nada cambió. Suena muy bonito, pero en realidad, en nuestro país, no hay suficientes propietarios para tanto club, y por más que realmente lo intenten, difícilmente veamos un Futbol mexicano sin multipropiedad.

6. Incrementar exportación de jóvenes al extranjero. Otra cosa que suena padrísimo pero en realidad no sabemos cómo le harán. Al parecer la intención es hacer convenios con otras ligas, pero eso es más fácil hacerlo que decirlo. Además, invertirán 40 % más a formación de jugadores, pero sin incentivos para que jueguen, servirá de poco. Lo más absurdo fue la frase “colaborarán con autoridades europeas para que otorguen el pasaporte comunitario a jugadores mexicanos tras dos años después de iniciar actividades en Europa”. Ah, caray. ¿Cómo la liga mexicana puede cambiar la legislación en Europa? Que alguien me explique. Actualmente son cinco años para el pasaporte comunitario, pero por alguna razón los convencerán que le bajen a dos, solo para los mexicanos. Ojalá fuera tan fácil.

Son palabras bonitas en papel pero que, en realidad, dudo mucho que se cumplan.

