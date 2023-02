De norte a surTigres millonarioEntre todo el borlote del anuncio de Mikel Arriola se perdió que con el fin de enero también terminó el mercado de fichajes, el cual nos dejó algunas señales.

Primero, que la Premier League inglesa ha superado a cualquier otra liga, por lo menos económicamente, y no hay forma de alcanzarle. Entre las otras cuatro ligas “grandes” de Europa (España, Alemania, Italia y Francia) se movieron 263 millones de dólares. Bueno, el Chelsea solito gastó casi 350 millones, en especial con las compras de Enzo Fernández (sí, el argentino que le metió el golazo a México), quien se vuelve el fichaje más caro en la historia del Futbol inglés, y del ucraniano Mudryk, ambos por más de 100 millones.

De hecho, si uno revisa las compras más caras de este invierno, las primeras ocho son todas de clubes de la Premier. Lo especial del Futbol inglés es que clubes que van en el lugar 13, 14 o 17 pueden comprar jugadores del PSG (como Keylor Navas al Nottingham Forest), Juventus (McKennie al Leeds) o Atlético de Madrid (Cunha a los Wolves). El poder adquisitivo no se centra en uno o dos clubes, como es el caso en las otras ligas, sino que casi cada equipo de primera división tiene una gran cartera, y eso es gracias al contrato colectivo de televisión que tanto ayudaría a los clubes mexicanos (aunque afectaría a las televisoras, y por eso no se ha hecho ni se hará).

Lo curioso del asunto es que, si nos fijamos específicamente en fichajes de este invierno, hay un equipo mexicano que gastó más que el Real Madrid, Barcelona o Juventus, y son los Tigres de la UANL. Los “incomparables” compraron a Gorriarán (más caro que cualquiera de la liga italiana o francesa), Ibáñez, Caetano y Caiceco, renovaron a Gignac por dos años más y trajeron a préstamos a Diego Láinez, para un total de más de 38 millones de dólares gastados solo en enero, eso sin contar el sueldo del nuevo DT, Diego Cocca, y que rescindieron el contrato del francés Thauvin, con valor de más de 10 millones, para que se fuera gratis al Udinese italiano.

Comparado eso con la plantilla entera del Querétaro, de 22.5 millones según transfermarkt.com, notamos la increíble disparidad entre algunos clubes, en especial los regios, con el resto del Futbol mexicano. Solo por los Tigres, la Liga MX gastó más que la española, italiana o alemana este invierno, pero lo ideal no es tener uno o dos super equipos sino, como en Inglaterra, que hasta el lugar 17 pueda abrir la cartera.

¿Cafetaleros a primera?

Tras los anuncios de esta semana con respecto al posible regreso del ascenso y descenso en la Liga MX, básicamente todos los clubes de la Liga de Expansión y divisiones menores están al pendiente de su confirmación.

Cabe recordar que la Liga Premier, en donde se encuentran los Cafetaleros, la cual es en la práctica la tercera división de México, sí cuenta con ascenso a la Liga de Expansión, pero no hay mucho incentivo por subir si no existe un ascenso a la primera, lo cual podría cambiar a partir de este verano.

Por ello, esperemos un torneo bastante más apretado y exigente, debido a esa pequeña gran diferencia de poder subir a primera división. Dos cosas importantes que mencionar es que solo algunos clubes de la Serie A de la Liga Premier están “certificados” para poder ascender, y el club chiapaneco es uno de ellos.

Además, en un eventual ascenso a la Liga MX, no les pasaría lo que a sus extintos hermanos de Tapachula, los cuales no pudieron jugar por no estar certificados, cosa que los actuales Cafetaleros no tendrían problema por tratarse de una plaza que estuvo 15 años en primera división. Lejana, pero se abre la posibilidad de ver Futbol de primera nuevamente en Tuxtla Gutiérrez.

Por ahora, deben seguir la buena racha, ya que, tras ser goleados 4-0 por el Pachuca Premier en la jornada 1, los Cafetaleros de Chiapas ligan tres victorias seguidas, y hoy reciben al Inter Playa del Carmen en el estadio Zoque.

