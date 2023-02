Grandes frustracionesTras cinco jornadas, los tres equipos grandes de México tienen razones de sobra para estresarse.

Suerte amarilla

Si le hubieran dicho a los americanistas que tras cinco jornadas estarían invictos, de seguro habrían dicho algo así como “ódiame más, se viene la 14”. Pero hoy por hoy hay pocos aficionados realmente satisfechos con estos cuatro empates y una victoria (aunque fuera por 6-0). La realidad es que el América ha dejado ir puntos fáciles, en casa contra Gallos y Puebla, y también ha contado con suerte en sus visitas a Toluca y el sábado en la Comarca Lagunera.

Viéndose abajo 0-2, incluyendo un error (el primero del torneo) por el cual ya quieren crucificar al arquero Óscar Jiménez, justo antes del descanso les dan un penal bastante dudoso (la obstrucción era clara, pero Richard Sánchez no llegaba a esa pelota ni en avión). Al minuto 53 del primer tiempo, el Águila logra descontar y así encarar el complemento con mucho más calma. Lo intentaron de todas maneras y Acevedo tuvo que lucirse un par de veces, pero al final fue un gol bastante fortuito el que mantuvo el invicto de los azulcremas, el tiro libre mal cobrado de Roger que pasa exactamente donde la barrera se abrió.

Al final, con uno menos, Santos se entregó y el Ame hasta pudo ganarlo, pero en realidad ambos se quedan con un agridulce sabor de este empate. Quitando esa goleada al Mazatlán, el América, favorito de muchos a campeón, no ha convencido en todo el torneo.

El “Huacho” se equivoca gacho

Apenas inicia la era Paunovic, y al momento no hay mucho de qué emocionarse. El problema al momento con el Guadalajara no es su director técnico (aún), sino que, viendo su plantilla, básicamente en las dos posiciones más importantes no tienen a nadie de confianza.

¿Quién hace los goles? Sin J. J. Macías, Alexis Vega ni Isaac Brizuela, todos lesionados, y mandando a su único delantero, Ormeño, al Juárez, no hay quien anote goles en Guadalajara. Su refuerzo, Daniel Ríos, proveniente de Charlotte, no ha anotado un gol todavía de rojiblanco, y ni el “Piojo” ni Cisneros aportan demasiado. Ante Querétaro, que ha ganado un partido en 9 meses, tuvo que venir Mayorga, el lateral suplente, para salvarlos y conseguir el empate de último minuto. Macías volvería a finales de mes, pero hasta ahora, el “punch” ofensivo del rebaño es nulo.

Pero peor aún, ¿quién los detiene? Hace algunos años los “chivahermanos” se quejaban de Gudiño y Toño Rodríguez, la dupla de porteros. Hoy, no está ninguno, y tienen al “Huacho” Jiménez, bastante peor que ellos dos y quien, en un acto solidario, le regaló un gol a Pablo Barrera el domingo pasado. Si los americanistas se quejan de Óscar Jiménez, ¿qué decir de este Jiménez?

Eso sí, hasta que acabe el torneo no hay forma de mejorar esa posición, a diferencia de la delantera, por lo cual las Chivas deberán aguantarse hasta el verano.

Azul de lágrima

La Máquina debe agradecerle al cielo (o a don Ricardo Salinas) que existe el Mazatlán, porque de otra forma serían últimos de la tabla. Un punto de 12 es tristísimo, pero un fiel reflejo de cómo la directiva manejó con las patas la pretemporada. Tras rumores de Suárez, Falcao, Zaza o Valencia, al final tuvieron que mantener a Iván Morales, quien ya buscaba mudanza, porque peor es nada. Ni su bajísimo nivel sirvió para que el “tanque” fuera cortado por la máquina, que sí dejaron ir gratis a Ángel Romero.

El sábado en el Azteca todo les salió mal ante los Tigres, incluyendo la paupérrima entrada, la lesión de Carlos Vargas (quien acababa de debutar con los celestes y se perderá el resto del torneo), el gol cantado que falló Lotti, y la clara desconexión entre el “Potro” y la directiva, que al parecer ya busca nuevo DT sin reconocer que los equivocados son ellos. Aunque llegue Hugo Sánchez, Palencia o el “Tuca”, poco cambiará con una plantilla tan corta y tan lejana a aquella que rompió récords y consiguió la novena, apenas 20 meses atrás.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.