Las opciones de RodgersAaron Rodgers, tan talentoso como excéntrico, dijo que se someterá a cuatro días en total oscuridad y silencio para “meditar” sobre su futuro. En lo que él está en eso (que no lo envidiamos), podemos meditar, a nuestra manera, sobre las opciones que le depara el futuro.

Quedarse en Green Bay

Pros: Los Empacadores le deben dinero mientras siga jugando, aun si es en otro equipo, por lo cual económicamente quedarse es su mejor opción. Además, la división norte sigue accesible, con el desastre llamado Chicago, Minnesota que dividirá sus victorias el año próximo, y Detroit como el mayor contendiente, pero sigue siendo Detroit. Aún más, esta es la única opción que lo mantiene en la NFC, una conferencia al alcance de todos, que sin Brady el otro año tendrá a Hurts, Prescott y quien sea que esté en San Francisco como sus máximos competidores. Difícilmente competiría contra la AFC, pero al menos la nacional es viable.

Contras: Puede que sus receptores novatos mejoren el otro año, pero no llegará lejos sin mejores armas. Además, en Green Bay ya piensan moverlo, y puede que ni aunque él se quiera quedar le hagan su capricho otra vez. Tal vez lo más sano para ambas partes es tomar caminos distintos.

A la ciudad del pecado

Pros: La sola presencia de Davante Adams hace de esta una opción muy apetecible, ya que nadie nunca se ha entendido mejor con AR-12 en un emparrillado. Por si fuera poco, los Raiders tienen a Josh Jacobs, el mejor corredor este año, a Waller y Renfrow como otras excelentes armas, y a Josh McDaniels como “coach”, ese que diseñó jugadas para Brady en cuatro Super Bowls.

Contras: La división será brutal, con Mahomes, Herbert y ahora Sean Payton llamando jugadas para Russell Wilson. En cualquier otra situación sería favorito en su división, en esta puede quedar en último. Además, lo que gana en armas lo pierde en protección, ya que la línea ofensiva de Vegas es bastante pobre.

A la Gran Manzana

Pros: Los Jets ya tienen una gran defensiva, y con un mariscal decente hubieran llegado a playoffs este año. Además, regresará el joven corredor Breece Hall, y sus armas (Wilson, Moore, Berrios) son mejores de lo que tiene en Lambeau Field. Así como Adams hace a los Raiders opción, lo mismo con Nathaniel Hackett, el nuevo coordinador ofensivo, y los Jets. Hackett fracasó en Denver, pero en su tiempo en Green Bay se hizo de la confianza de Aaron.

Contras: Son los Jets. Por más optimista que uno quiera ser, los Jets encontrarán la forma de quedarse cortos. Aparte, ¿realmente quiere seguir el camino que Brett Favre tomó?

A la ciudad de la música

Pros: Los Titanes han estado a un mejor mariscal del Super Bowl, y no le exigirían mucho a Rodgers con esa gran defensiva y con Derrick Henry como motor de la ofensiva. La división sería la más accesible de todas, con Jacksonville como único rival, tendría un excelente coach en Mike Vrabel, y es donde tendría más posibilidades de éxito. Además, dicen que ya busca casa en Nashville.

Contras: Si a Rodgers le interesan más las estadísticas que los títulos, Tennessee es la peor opción, ya que un oxidado Robert Woods es su mejor arma. Además, la línea ofensiva es mediocre.

A South Beach

Pros: Así como en Vegas, armas por aire no le faltarían, con Hill, Waddle, Gesicki y compañía. Además, Mike McDaniel casi vence a Buffalo en su casa dos veces con su tercer mariscal, imagínense lo que haría con Rodgers. Los Delfines serían favoritos en su división por encima de los Bills si llega Rodgers, y el clima de Miami también es factor.

Contras: Realmente no sabemos si hay oferta, y no la harán pública hasta que se concrete. Si ya intentaron ir por Watson y Brady antes, no hay porqué por Rodgers no.

Retirarse

Pros: Tomar todo el té de ayahuasca y salir en todos los programas de televisión que quiera. Ya ha coqueteado con el retiro tres veces, y tal vez ahora sea cuando.

Contras: ¿Realmente quiere estar en la sombra de Brady en la ceremonia de Salón de la Fama en cinco años?

¡Hasta la próxima!

