Previo del Super Bowl LVII: Jefes contra ÁguilasHa llegado la hora, los indiscutibles dos mejores equipos se enfrentarán este domingo en Arizona por su segundo título en los últimos cinco años. ¿Quién ganará?

Posición por posición

Mariscal: KC. Por más que Hurts haya mejorado un mundo esta temporada y quedara segundo en la votación al MVP, hoy es Mahomes el rey de esta liga y quien tiene más que ganar (o perder) este domingo.

Línea ofensiva: PHI. La de las Águilas es la mejor de la NFL, con dos futuros salón de la fama en Lane Johnson y Jason Kelce, más un Pro-Bowler como Landon Dickerson.

Corredores: PHI. Sin contar a Jalen Hurts, el mariscal con más yardas por tierra este año, la dupla Sanders-Gainwell ha hecho trizas a cada defensiva, y Filadelfia fue el equipo que mejor corrió este 2022.

Armas: Empate. La dupla AJ-Devonta es magnífica, pero se anula con la simple presencia de Travis Kelce, quien también busca su lugar entre los mejores alas cerradas de la historia. Por los Jefes, además están Juju, MVS y Toney, y por las Águilas, Goedert y Pascal, por lo que es difícil decir quién tiene la ventaja.

Frente defensivo: PHI. Reddick, Graham, Quinn, Joseph, Davis, Cox, Suh y compañía forman una temible línea defensiva y grupo de apoyadores, que supera por mucho a la de KC con todo y Chris Jones.

Secundaria: PHI. Esta es la mayor disparidad. Mientras la de Filadelfia es de élite, la de los Jefes cuenta con cuatro novatos y es su punto débil.

Pateador: KC. Harrison Butker es un veterano más que confiable.

Entrenador: KC. Tal vez las emociones lo superen por el amor que le tiene a sus rivales, pero Andy Reid es sin duda un salón de la fama que busca subir lugares en la lista de los mejores “coaches” de la historia.

Razones por las que Filadelfia ganaría

1. La secundaria de Kansas City es una debilidad, y los pases a lo profundo es una especialidad de Hurts, sobre todo con la dupla AJ Brown-Devonta Smith. Sirianni lo sabe, por lo que esperaremos muchas jugadas explosivas por aire, o por lo menos varios intentos.

2. Pueden ejercer presión sin necesidad de cargas, y esa es la fórmula del éxito contra los mariscales de élite. Así sufrieron sus peores derrotas Brady, Manning, y hasta el propio Mahomes un par de años atrás. La línea de ofensiva de los Jefes es mucho mejor que en aquel Super Bowl LV, pero el frente defensivo verde es de miedo y ejercerá presión toda la noche, en especial con ese tobillo lastimado de Mahomes.

3. Nadie corrió mejor el ovoide que las Águilas este año, por lo que manejar una ventaja y controlar el reloj, dejando enfriarse a Mahomes, es una de las metas de este equipo.

Razones por las que Kansas City ganaría

1. En todo el año, las Águilas no enfrentaron un solo mariscal de élite, salvo un Aaron Rodgers venido a menos. Daniel Jones tres veces, Mills, Heinecke, Cooper Rush, Dalton, Ryan, Cousins… y llegaron al “súper domingo” venciendo al tercer y cuarto mariscal de San Francisco. Patrick Mahomes será, por mucho, la prueba más difícil que verá esta defensiva en todo el año.

2. Desde su lesión de hombro, Jalen Hurts no ha sido el mismo, e incluso sigue sin jugar un buen partido desde diciembre. No necesitaron mucho de él ante Gigantes y 49ers, pero ante los Jefes necesitarán su mejor versión, y si no está al 100 %, lo cual todo indica que es el caso, no hay manera de seguirle el paso a la ofensiva número 1 de la liga.

3. Las Águilas pueden tener mejor plantilla en casi todas las líneas, pero en las dos posiciones más importantes los Jefes llevan ventaja. Tener al mejor mariscal y al mejor entrenador te hará ganar la enorme mayoría de los partidos, y tanto Mahomes como Reid pueden aprovecharse de inexperimentados, como Hurts y Sirianni, y ponerse entre los mejores de la historia.

Pronóstico

La lógica indica que Filadelfia es mejor equipo, y que la maldición del MVP, que ha perdido nueve Super Bowls seguidos, le caerá a Mahomes. Sin embargo, no iré en contra del mejor jugador de la liga, y creo que los Jefes vencerán 31-24 a las Águilas.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.