Conclusiones del Super Bowl LVII¡Kansas City, campeón del Super Bowl! ¿Qué nos dejó el súper domingo?

Mahomes, en camino a la grandeza

Algunos se han adelantado y proclamado a Patrick Mahomes como el mejor de la historia. Acepto que es el mariscal más talentoso que he visto, a sus 27 años no podemos decir que esté ahí. Lo cierto es que el inicio de su carrera han sido los cinco años más prolíficos de la historia, y que si bien le falta todavía bastante para alcanzar al actual GOAT, Tom Brady, está en camino a lograrlo.

Dos MVP, dos Super Bowls, dos MVPs del SB, cinco campeonatos de conferencia jugados, tres ganados, récord de yardas en una temporada, líder de rating en la historia de la temporada regular y de “playoffs”, más anotaciones que nadie en cinco años… una parte importante de la grandeza es la consistencia por un largo periodo, y si sigue así, en algunos años tendremos debate.

Su actuación del domingo fue más eficiente que espectacular, pero tres anotaciones, sin errores, con solo un pase incompleto en la segunda mitad, liderando cuatro series de anotación seguidas, y todo con un tobillo lastimado ante la defensiva por aire número 1 de la liga, es para aplaudirle de pie.

Además, rompió las maldiciones del líder de yardas y del MVP de la liga, que en todo el milenio ninguno se habí a coronado campeón.

Gran Super Bowl… con una mancha

Yo no soy de esos que claman que los árbitros arreglan todo y que todo es una conspiración. Pero es cierto que esa jugada final deja un amargo sabor de boca porque arruinó lo que había sido un excelente súper domingo. Y no es porque no era la llamada correcta, hasta el propio Bradberry aceptó que agarró a Juju, sino porque al fin y al cabo fue la diferencia entre que Hurts tuviera una última chance, y no tenerla.

Esas jugadas tan apretadas que definen partidos de esta magnitud son la peor pesadilla de la NFL, más cuando, técnicamente, fue la llamada correcta. Hubo más polémica en el partido, pero muchos recordarán este gran partido por esa jugada, lastimosamente.

Sin embargo, cabe recalcar que el juego tuvo de todo: 73 puntos totales, un regreso de más de 10 puntos, múltiples cambios de ventaja, “touchdowns” largos, un regreso de “fumble” para anotación, esa corrida legendaria de Mahomes… fue un gran partido con un final extraño.

Aplausos a Filadelfia

Si alguien le hubiera dicho a un fan de las Águilas que iban a tener 25 1º y 10, 100 % de efectividad en 4º “down”, 35 minutos de posesión, cero intercepciones, más de 400 yardas totales y 35 puntos, todos pensarían que aplastaron a los Jefes. Sin embargo, enfrente Reid y Mahomes hicieron los ajustes necesarios en la segunda mitad para ganar el partido, y no dejar que Hurts tuviera chance.

No hubo nada que Jalen Hurts pudo hacer distinto para ser campeón, y si bien la historia está en su contra, ya que un mariscal que pierde su primer Super Bowl no regresa desde hace más de 30 años, pero es apenas su tercer año y bien podría ser el rey de la nacional la próxima década.

La clave del partido fue…

La línea ofensiva de Kansas City. Filadelfia lideró la liga en capturas, y en todo el partido obtuvieron cero. Hace dos años fueron aplastados en el Super Bowl justo por su pésima protección, la reconstruyeron totalmente, y el domingo fue quien más elevó su nivel para el triunfo de los Jefes, no solamente protegiendo a Mahomes sino ayudando a tener más yardas terrestres que el equipo especialista en ello.

“El Bigotes” se consagra

Andy Reid ya tiene igual o más anillos que Tom Shula, Bill Parcells, Jimmy Johnson, Vince Lombardi, Mike Shanahan, Tom Landry, John Madden, etcétera. Es segundo en victorias en “playoffs” solo detrás de Belichick, y es considerado el mejor creador de jugadas de los últimos 30 años.

Vistazo al futuro

Kansas City tuvo dos anotaciones de novatos, y Mahomes será el décimo mejor pagado, por lo que no irán a ningún lado. Un bicampeonato se ve muy posible.

¡Hasta la próxima!

