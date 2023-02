A mitad del caminoYa ocho jornadas han pasado en la apasionante Liga MX, prácticamente media temporada, y todavía quedan muchas preguntar por contestar.

¿Les convence?

Sí, el América va invicto. También lleva tres victorias seguidas, un año sin perder en el Azteca y subió a la tercera posición. Pero les pregunto a los americanistas, ¿realmente les convence su equipo hasta ahora? De los ocho partidos han empatado la mitad, y sus victorias han sido ante Mazatlán, Necaxa, San Luis y Tijuana, que son el 18, 12, 10 y 14 de la tabla, respectivamente.

Las verdaderas pruebas de la “Tanoneta” vendrán hasta marzo, cuando enfrenten en seguidilla al campeón Pachuca, al otro invicto, Tigres, y a las enrachadas Chivas. En abril vienen León, Monterrey y los dos clásicos ante sus compañeros capitalinos, antes de cerrar en Ciudad Juárez. No hay que menospreciar un inicio tan bueno, pero me declaro incrédulo de los azulcremas hasta no verlos contra un rival de mayor peso.

Eso sí, vale la pena mencionar el gran nivel de Henry Martín, una especie del Oribe Peralta de hace unos años con algunas limitaciones. El yucateco se tiene una enorme confianza, y cuando no anota, asiste, y actualmente lleva nueve goles en ocho encuentros. Si tan solo hubiera aparecido este Henry en el mundial…

Calma, Chivas, que van avanzando

Otra afición alzada es la del Guadalajara. Solo una derrota en ocho partidos y parece que Paunovic es la segunda llegada de Almeyda. Pero ojo, que igual hay que tomárselo con calma.

El Rebaño sacó seis puntos de seis posibles la semana pasada con triunfos ante Tijuana, en el segundo debut del “Piojo” Herrera con Xolos, y en C.U. Sin embargo, y aunque anotaron cuatro veces en total, esos goles fueron por la vía de los 11 pasos, dos veces, y con dos cabezazos ante la UNAM. Alexis y Brizuela no han regresado, y ya saben que Macías estará fuera hasta finales de año, por lo que no crean que sus problemas ofensivos se han arreglado. Daniel Ríos apenas se estrenó como rojiblanco, y el “Pocho” Guzmán se ha vestido de héroe, pero estas Chivas aún están lejos de meterse entre los candidatos.

De no ser por fallos increíbles de Dinneno y Molina, más un atajadón del “Huacho” a Del Prete, los Pumas fácilmente podrían (y merecían) haber sacado al menos un punto. Se viene una prueba de verdad en su visita al Volcán este sábado, pero le digo a los “chivahermanos” que, si bien su equipo va avanzando, lo tomen con calma.

El plan es que no hay plan

Después de los rumores de Hugo Sánchez, el “Tuca”, el “Chepo”, el “Turco”, Palencia y hasta el “Jimmy” Lozano, al final parece que Cruz Azul elegirá… a Joaquín Moreno.

Sí, el mismo que ha sido jugador, auxiliar e interino de los cementeros como por 80 años, ahora resulta que le darán el voto de confianza, al menos por los siguientes dos encuentros, ante Atlas y Mazatlán.

La directiva azul tuvo cinco días para elegir, al final se durmieron y dejaron a Moreno para el partido ante Puebla, y como por fin ganó la máquina, ahora resulta que es a quien siempre quisieron. Cada partido es una prueba para Joaquín, quien resulta muchísimo más barato que cualquiera de los antes mencionados, pero quien tampoco ilusiona mucho ni tiene gran potencial. El torneo pasado ya habían corrido a un DT y se quedaron con un interino por el resto del torneo, ¿realmente harán lo mismo otra vez?

Víctor Velázquez claramente no sabe lo que hace, ya que actúa como fan pidiendo fotos y autógrafos a sus ídolos Luis Suárez y Hugo Sánchez en vez de tener un plan, y parece que todo lo hace sobre la marcha. ¿Se extrañará a Billy Álvarez?

Y el número 1 es…

Todavía quedan dos invictos, América y Tigres, pero el que hoy juega mejor que nadie y va en primer lugar es el Monterrey. Los Rayados llevan siete victorias seguidas, “Ponchito” González está en un enorme nivel, y su delantero estrella, Rogelio Funes Mori, lleva siete goles en ocho partidos. Si tan solo hubiera aparecido este Funes Mori en el mundial…

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.