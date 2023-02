La historia juegaLos octavos de final de Champions League, parte uno, nos han dejado algunas cosas en claro. Después de un larguísimo receso por cortesía de la Copa del Mundo, este retorno ha separado a algunos favoritos de los simples animadores.

Larga vida al rey

Por más antimadridista que alguien pueda ser, nadie puede dudar que el Real Madrid y la Champions van de la mano como el café y el pan. No importa si no llegan en la mejor forma, si están debajo en el marcador, si tienen lesionados, si enfrente está otro gigante europeo, el Madrid no está muerto en la Copa de Europa hasta que no suene el silbato final.

El 99.9 % de los equipos del mundo, si estuvieran abajo 2-0 en Anfield, estarían totalmente entregados. El Madrid, en cambio, no solo pudo sobrevivir, sino que ni se inmutó y le dio la vuelta con una tranquilidad increíble, como si fuera un partido de entrenamiento sin público. A los 14 minutos se vieron abajo con un golazo de Darwin y un oso increíble de Courtois, y en vez de lamentarse, lo usaron como combustible y en 20 minutos ya lo habían empatado, y lejos de conformarse, en el complemento aplastaron al actual subcampeón europeo como si fuera cualquier cosa.

Nunca en la historia alguien había anotado cuatro en casa del Liverpool… Y los “merengues” se despacharon con cinco. En los últimos siete juegos entre ambos, incluyendo un par de finales de Champions, los blancos han ganado seis, y solo han empatado uno, la vuelta de cuartos en 2021 cuando todo estaba definido. La paternidad “merengue” sobre los Reds es innegable, y aunque no tengan la mejor plantilla, mientras sigan vivos serán los favoritos, siempre.

El Super Napoli

Pocos han mencionado al club napolitano entre los candidatos a levantar la Orejona, pero tal vez deberíamos empezar a hacerlo. En Italia han perdido solo uno de 23, tienen 15 puntos de ventaja y nadie podrá impedir su primer Scudetto desde la época de Maradona, 32 años atrás. En la UCL ya aplastaron a todos sus rivales de grupo, Liverpool, Ajax y Rangers, y el martes le dieron un paseo al actual campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt.

El 0-2 en Alemania se quedó muy corto, ya que Jvicha Kvaratsjelia (sí, así se llama) falló un penal y a Osimhen le anularon un gol. Fue un paseo total entre equipos que parecían de divisiones distintas.

El Napoli dejó ir a Insigne, Mertens y Koulibaly, y aun así es el mejor club italiano no solo hoy, sino en los últimos 5 años. Cabe destacar la actuación del “Chucky” Lozano, quien dio asistencia y fue el hombre del partido, justo cuando salieron rumores de una posible salida del club y cuando está peleando por la titularidad.

Ojo con el Super Napoli, solo el tiempo dirá qué tan lejos llegarán.

Ni con todos los millones…

Si alguien solo sigue el Futbol desde hace unos dos años, pensaría que el Paris St. Germain es el club más grande del mundo. Tiene a cracks mundiales en cada línea y a la plantilla más cara. Sin embargo, la historia juega, y por algo esos clubes financiados con petroeuros siguen sin ganar la Champions. El PSG ha cambiado de DT, de estrellas, de planteamiento y siguen pegándose contra la pared. Si bien es solo un gol la desventaja, que levante la mano quien crea que pueden meterse al Allianz y darle la vuelta al Bayern.

Los bávaros, sin delantero estrella y sin Mané ni Neuer, se metieron al Parc des Princes y le sacaron un triunfo por la mínima con gol de un canterano parisino, Kingsley Coman, igual que en la final del 2020. No importa cuántas estrellas puedan pagar en la ciudad de la luz, el dinero (todavía) no te puede comprar una Champions.

A la vuelta

Podemos dar por descartados a algunos clubes. Aparte del Liverpool y Frankfurt, podemos decir que el Brujas y hasta el Chelsea están casi en la lona. Ningún inglés ganó en esta ronda, pero sí lo hicieron todos los italianos.

El Madrid y Napoli fueron los únicos que se vieron como campeones, el Dortmund está enrachado y el City debe mejorar mucho.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.