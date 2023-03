El inicio de la era CoccaComienza marzo y con ello vuelve la selección mexicana. Desde aquel fatídico 29 de noviembre en el Lusail, cuando nos quedamos a un gol de avanzar a octavos y fuimos eliminados en fase de grupos por primera vez desde 1978, habrán pasado casi cuatro meses para volver a ver jugar al Tri.

Un proceso diferente

Es muy necesario recordar que este proceso será totalmente distinto. Solo tres años y tres meses nos separan del mundial, que como será en casa, no nos exigirá pasar por una eliminatoria, lo cual es un alivio pero a la vez nos exigirá a rebuscar amistosos de preparación.

Fuera de los torneos Concacaf, más la Copa América que nos cayó del cielo, no hay partidos oficiales de la selección, por lo que hay que sacarle agua a las piedras en los amistosos.

El mundial en nuestro país nos obliga a subir las expectativas, y sin muchas promesas jóvenes y menos mexicanos en Europa que antes, mucho recaerá en el director técnico. Diego Cocca no era, para mí, la mejor opción, pero tiene la oportunidad de empezar con el pie derecho su era si toma las decisiones correctas este mes.

Un nuevo inicio

Hay que dejar atrás la era “Tata”, que acabó tan triste, y ver las oportunidades que representa Cocca, un argentino que conoce bien nuestro futbol. La primera fecha FIFA del año verá a México viajar a Surinam y después recibir a Jamaica en el Azteca, el 23 y 26 de este mes, respectivamente.

Se prevé que solamente se convoquen a los de la Liga MX, y como son duelos de baja presión y dificultad, eso representa una gran oportunidad de empezar la era con lo que podría, potencialmente, ser el futuro de la selección.

Fuera de excepciones como Marcelo Flores o Julián Araujo, la mayoría de nuestros prospectos juegan en territorio nacional, y este inicio de era es el momento ideal para darles minutos y fogueo con la playera verde.

La convocatoria ideal

Todo el mundo espera que el futuro de la portería sea Acevedo. Con todo lo bueno que ha sido Ochoa en mundiales, si a sus 41 años (en el 2026) no tenemos a nadie mejor, será un fracaso total. Carlos Acevedo, pese a no ser tan joven, es el portero idóneo para suplir a Paco Memo, y hasta se parecen bastante en estilo. Jurado o Malagón, ambos banca en Cruz Azul y América, respectivamente, pueden ser las opciones B, y si hay un veterano, sería Cota, de 35, y no Talavera o Corona de más de 40.

En la defensa tenemos varias muy buenas opciones. En la lateral derecha, una debilidad hace unos años, hoy tenemos a Jorge Sánchez en el Ajax, Araujo en el Barcelona B, y aquí a Kevin Álvarez del campeón Pachuca y ya con experiencia mundialista. Del otro lado están Gallardo, primero, y Arteaga detrás, pero ojo con Omar Campos, de 20 años, quien en el Santos ha brillado y debería dar el salto a Europa muy pronto.

En la central tenemos a otro cercano al viejo continente, Víctor “Toro” Guzmán, quien se ha adueñado de la central que dejó vacante Montes en Rayados y ha hecho buena dupla con Moreno, el veterano que también podría ser convocado como capitán y guía de los jóvenes. Otras opciones son Isaís, de Tuzos; Sepúlveda y Jesús Orozco, de Chivas; Lara, del América, o Erick Aguirre, de Rayados.

En el medio campo podríamos ver a dos consentidos de Cocca con el Atlas: Jeremy Márquez y Aldo Rocha, aunque este último no llegue al mundial. Ponchito González está en gran momento con Monterrey, y también merece la oportunidad. Marcel Ruiz, de 22, también es una joya sin pulir, y la dupla Luis Chávez y Erick Sánchez, de Pachuca, serán lógicas adiciones.

Beltrán, de Chivas, Charly y Lira, de Cruz Azul, Córdova, de Tigres, y hasta los casos de la “Chofis”, de gran momento en Pachuca, como de Diego Láinez, a quien Cocca repatrió, deberían considerarse. Por último, adelante claramente es Henry Martín, quien tiene el mejor momento, y los naturalizados Ibáñez y Quiñónez, clave del bicampeón Atlas, pueden sumar.

Estas son las piezas ideales para empezar la era Cocca con el pie derecho.

