Una oportunidad desperdiciadaYa salió la primera convocatoria de Cocca, y es un poco decepcionante. Son 34 jugadores, 11 más de lo usual, y aun así sentimos que faltaron algunos y sobraron otros. Aquí hace un par de días dimos algunos nombres pensando en la convocatoria ideal, no para ser el equipo más fuerte posible, sino para darle oportunidad a jóvenes, en especial de la Liga MX.

Sin embargo, al final la lista es muy parecida a la del mundial, con las evidentes ausencias de Herrera y Guardado, ya retirados de la selección, y si bien hay algunos nombres que destacar, por lo general esperábamos otra cosa.

Las gratas sorpresas

Jóvenes mexicanos que la están rompiendo en liga, como Marcel Ruiz, Roberto de la Rosa o “Ponchito” González son muy agradables adiciones a la lista. Ellos tendrían su primera oportunidad con el Tri, y puesto que son partidos sin mayor presión ni dificultad, como Surinam y Jamaica, y es el inicio de un nuevo proceso, es el momento ideal para probar jóvenes y priorizarlos sobre los ya probados.

Otros nombres, como Israel Reyes, el “Tiba” Sepúlveda o el “Nene” Beltrán, si bien difícilmente serán estrellas, también vale la pena que se prueben con la playera verde.

Pero la más grata sorpresa es Julián Araujo, mexicoamericano recién llegado al Barcelona B. Lo que antes era una debilidad de México, hoy es una fortaleza, ya que en la lateral derecha tenemos a Jorge Sánchez, en el Ajax, a Araujo, dirigido por Rafa Márquez, y a Kevin Álvarez, del Pachuca, y los tres están en la lista.

Las incógnitas

Quien sorprendió a propios y extraños fue el tercer portero, Toño Rodríguez, quien no la armó en Chivas y fue desterrado a Tijuana, y entró en la convocatoria sobre promesas como Jurado o Malagón.

Además, están dos examericanistas, hoy en Tigres, que tuvieron algunos minutos en la breve estancia de Cocca en la Sultana: Diego Láinez y Sebastián Córdova. Algunos criticaron su llamado, yo creo que ambos tienen el suficiente potencial y talento como para seguirlos probando.

La pregunta más grande es cómo llegará Raúl Jiménez. En su mejor nivel debe ser el delantero titular del Tri, pero llevamos mucho tiempo sin ver a ese Raúl. Ha tenido algunos minutos con los Wolves, pero no ha metido gol en varios meses. Hoy indudablemente tanto Santi Giménez como Henry Martín están en mucho mayor nivel, por lo cual su convocatoria nos deja con la duda de qué versión veremos a finales de este mes.

Los que deben ser constantes

Da gusto que jugadores como Luis Chávez, Erick Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Gerardo Arteaga, Orbelín Pineda y hasta Carlos Acevedo empiecen a ser considerados, porque todos ellos podrían (y deberían) ganarse un lugar en la titularidad tarde o temprano, lo cual no hicieron en la era “Tata” Martino.

¿Para qué?

Esta es la parte nefasta de la lista, con convocados que no te aportan nada nuevo ni te responden ninguna duda en esta fecha FIFA. Memo Ochoa, por ejemplo, no tiene propósito en venir si está Acevedo, a quien deberían empezar a darle minutos. Y no es porque no lo ande haciendo bien en Italia, pero hoy es momento de darle lugar a sangre nueva.

Mismo caso con algunos que pasaron de noche en Catar, como “Piojo” Alvarado, Luis Romo o Uriel Antuna, no hay nadie nuevo que portar y solo le quitan el lugar a otros prospectos.

En el caso de “Chucky” Lozano, que hoy se desempeña en el mejor equipo del mundo, parece que cada que juega con la selección termina en el hospital, y tampoco es como que nos haga falta para vencer a dos escuadras tan limitadas de la Concacaf.

Los que faltan

Pese a la larguísima lista, aun faltaron algunos jóvenes que hubiera sido interesante por lo menos probarlos unos minutos. Los dos Víctor Guzmán, el “Toro”, de Monterrey, y el “Pocho”, de Chivas, andan en gran nivel y no se entiende su ausencia.

Omar Campos puede ser el futuro de la lateral izquierda, y no llamó a nadie del bicampeón Atlas. Esperemos que Cocca nos calle la boca y pueda reconectar, poco a poco, afición con selección.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme con gusto a jpdesdelatribuna@gmail.com.