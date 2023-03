Desde la tribuna

Lo que le pedimos a Diego CoccaHoy en la noche comienza una nueva era para la selección mexicana. Un proceso diferente, con miras al mundial en casa, con un DT argentino que tuvo éxito reciente en la Liga MX pero que no era muy querido por la afición en general.

Más allá de lo que esperamos o exigimos, hay una lista de cosas que le pedimos directamente al nuevo entrenador de México.

Que confíe en los jóvenes

Una de las mayores críticas válidas al “Tata”, es que no se apoyó lo suficiente en las promesas, dejando a varios fuera del Mundial. No voy a decir que le impusieron a los veteranos, porque es un total absurdo, pero creo que era más por su terquedad y conservadurismo que lo llevaron a no arriesgarse con el futuro, del cual sabía no formaría parte.

Cocca, en cambio, debe tener mucho interés en formar a esos jóvenes que podrían ser la base del Tri en el 2026. Tanto los que han tenido algo de experiencia con la selección, como Santi, Chávez, Montes, Johan, Kevin, Erick o Marcelo Flores (aunque fuera un solo partido), como los que aún falta debutar (algunos lo harán justo en estos días), como Julián Araujo, Marcel Ruiz, de la Rosa, Reyes, Sepúlveda, Isaís, Jordan Carrillo, Víctor “Toro” Guzmán, Alcántar, Lara, Naveda, David Ochoa… más los que se vayan sumando.

Obviamente no todos, si acaso la mayoría, realmente llegarán a consolidarse como profesionales, pero el potencial que tienen debería ilusionar a más de uno, y solo se conocerá si Cocca les da la oportunidad de foguearse con la mayor.

Cabe aclarar por supuesto que eso no significa desechar a todos los veteranos de tajo, ya que debe ser un proceso lento donde los de experiencia ayudan a los novatos a ganarla. Si para el 2026 no hay nadie mejor que Memo Ochoa o Moreno en sus posiciones, lo lógico será que ellos jueguen, pero que no le dé miedo a Cocca experimentar ahora que puede.

Que tenga paciencia

Ser DT de la selección es el trabajo más estresante del país, solo detrás del presidente (y quién sabe). Cocca tendrá presión de todos lados, tanto afición como jugadores, dueños, la federación y por supuesto la prensa, y al mismo tiempo muchos querrán influenciarlo. Todo lo que haga estará en el ojo del huracán, ya sea un comercial de pomadas o si se va de vacaciones a su país natal.

Por ello debe tomársela con calma y no dejarse llevar por la situación actual, buena o mala. En México podemos rasgarnos las vestiduras por un empate ante Jamaica o ir al Ángel si le ganamos un amistoso a Inglaterra. Debemos tomar las cosas como son, un proceso largo y a veces doloroso, donde la presión no cesará hasta que termine la próxima Copa del Mundo. Si el DT tiene paciencia, podría transmitirla a todos los demás, y calmar los ánimos, sean cuales sean.

Que tenga claras sus prioridades

Evidentemente si pedimos que confíe en los jóvenes eso significará que no siempre saldrá con el mejor equipo posible, y los resultados podrían reflejarlo. De poco servirá golear a Surinam con los de siempre si un puñado de jóvenes se quedó en la banca sin debutar. Como afición y prensa también debemos tener paciencia si se está en plena transición, y no esperar que gane, guste y golee a todo el mundo con puro joven sin experiencia.

Eso sí, también Cocca debe reconocer las oportunidades de foguearnos con escuadras de calidad, que no serán muchas. La Copa América 2024 será la mejor chance de hacerlo, porque fuera de los amistosos que se puedan conseguir, será puro Concacaf de aquí al 26. Cocca tiene que identificar cuándo es momento de dar chance a los jóvenes, y cuándo es mejor probar al equipo titular, e irlo modificando y mejorando en las pocas chances que tendrá.

Que intente reconectar a la afición

Como nunca antes parece haber una indiferencia hacia el Tri. “El rencor quiere menos que el olvido”, decía Julio Jaramillo, y parece que la gente ya no está enojada sino que ignora a la selección. Cocca puede, dentro y fuera de la cancha, rehacer ese vínculo amoroso poco a poco.

